Micron maakt kleine M.2 2230-ssd van 2TB die in Steam Deck past

Micron heeft de eerste 2TB-ssd met M.2 2230-formfactor gepresenteerd. Tot nu toe waren ssd's in dat formaat verkrijgbaar met een capaciteit van maximaal 1TB. De Steam Deck van Valve gebruikt deze ssd-formfactor, net als sommige laptops.

Volgens Micron is de M.2 2230-ssd met 2TB aan flashopslag mogelijk geworden door het gebruik van qlc-nandgeheugen met 176 lagen. De Micron 2400-serie is de eerste serie van ssd's waarin Micron dat geheugen gebruikt. Naast de M.2 2230-variant, komen er ook langere 2242- en 2280-uitvoeringen.

Micron 2400-ssd's

Micron mikt met de 2400-ssd's op zakelijke afnemers zoals systeembouwers en zegt dat de ssd's nu in volume worden geleverd. Adviesprijzen noemt de fabrikant niet en het is de vraag of de kleine 2TB-ssd te koop zal zijn voor consumenten. Sommige ssd's uit de Micron 2300-serie zijn wel verkrijgbaar via de Pricewatch.

Micron gaat zijn nandgeheugen dat uit 176 lagen bestaat ook leveren aan andere fabrikanten, waardoor die ook 2TB-ssd's van 22x30mm kunnen uitbrengen.

M.2-ssd's van het 2230-formaat worden nog niet veel aangeboden op de consumentenmarkt. In de Pricewatch staan alleen modellen van Kioxia en Dell. De 1TB-variant van Kioxia was tot nu toe de grootste goed verkrijgbare ssd van dat formaat.

Naast de Steam Deck-gaminghandheld maken sommige laptops gebruik van ssd's met de M.2 2230-formfactor. Dat gaat bijvoorbeeld om de Microsoft Surface Laptop 3 en de ASUS ROG Flow X13.