Valve publiceert CAD-bestanden Steam Deck

Valve heeft de CAD-bestanden voor de Steam Deck-handheld vrijgegeven. Gebruikers hebben daarmee een 3d-model van de buitenkant van de Steam Deck in handen. Ze kunnen daarmee bijvoorbeeld de behuizing inspecteren, 3d-printen of er accessoires voor ontwerpen.

Een andere optie is het ontwerpen van skins met behulp van deze files. Valve zegt zowel .stp, .stl als .dwg-bestanden beschikbaar te maken voor brede compatibiliteit. De data wordt beschikbaar gesteld onder een creative commons-licentie. In die licentie stelt Valve dat men alles met de bestanden mag doen, als maar wordt verwezen naar Valve als de auteur van de originele bestanden en als het gemaakte materiaal niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Wil iemand dat wel, dan moet diegene contact opnemen met Valve.

Valve is betrekkelijk open met zijn Steam Deck. Zo heeft het zelf een teardown van de handheld gedeeld en zal het zelf reserveonderdelen als thumbsticks verkopen. Ook over de upgrademogelijkheden, inclusief het potentieel vervangen van de ssd, was Valve-voorman Gabe Newell betrekkelijk open. Tot slot zijn de eerste Steam Decks in handen gekomen van enkele YouTubers, die er benchmarks op draaiden.

De Steam Deck wordt een handheld-gameconsole waar SteamOS 3 op draait. Dat is in de basis Arch Linux met KDE Plasma 5 als desktop. Standaard wordt echter Steam als interface getoond. Dat wordt een vernieuwde interface die ook de Big Picture Mode op de desktopapplicatie moet vervangen.

De apu van de Deck beschikt over een Zen 2-cpu met vier cores en acht threads, die op een snelheid tussen 2,4 en 3,5GHz draaien. De gpu is gebaseerd op de RDNA 2-architectuur, heeft acht compute units en draait tussen 1 en 1,6GHz. De grafische rekenkracht is volgens Valve maximaal 1,6 Teraflops. Dat is op papier vergelijkbaar met de Xbox One en de PlayStation 4.