Dell brengt Alienware x14-gaminglaptop in Nederland en België uit

Dell heeft zijn nieuwe Alienware x14-gaminglaptop in onder andere Nederland en België uitgebracht. De laptop, die volgens de maker de dunste Alienware-laptop tot nu toe is, heeft een vanafprijs van 2298,99 euro. In België is dat 2451,36 euro.

Voor die prijs krijgen gebruikers het basismodel met een Intel Core i7-12700H, een 45W-processor van de Alder Lake-generatie. Die heeft 14 cores, 20 threads en een maximale kloksnelheid van 4,7GHz. De gpu is een Nvidia RTX 3060 en er is 16GB aan ddr5-werkgeheugen op 5200MHz aanwezig. Wat betreft de ssd is er wat keuzevrijheid: een 512GB-nvme-ssd of eenzelfde soort opslag met een capaciteit van 1 of 2TB. Ieder stapje omhoog voegt 100 euro aan de prijs toe.

Dell brengt niet wereldwijd dezelfde configuratie uit, zo blijkt. In de oorspronkelijke aankondiging van de laptop sprak het bedrijf van een optionele Core i9-12900H-processor, maar die is op de productpagina niet te vinden. Ook in Dells thuisland de VS wordt die configuratie niet aangeboden; wel is daar de optie om een RTX 3050 of 3050 Ti te nemen. Ook kan men daar 32GB aan ram nemen.

Al met al krijgen Nederland en België simpel gezegd een enkele configuratie van de x14 aangeboden, met op dit moment alleen de keuze in de hoeveelheid opslagruimte. Wellicht dat dat aanbod in de nabije toekomst wordt aangevuld, want in de bekendmaking wordt ook gesproken van optionele Intel Arc Graphics, maar die staan ook niet op de productpagina. Dell meldt aan The Verge dat er meer configuraties onderweg zijn voor de VS; ongetwijfeld geldt dat ook voor Europa.

Dell heeft voor de laptop naar eigen zeggen een dual-torque element-scharnier ontworpen, dat ruimte in het systeem creëert. Zonder dat scharnier zou de laptop volgens Dell dikker of minder krachtig zijn. Alienware gebruikt aluminium en een magnesiumlegering voor het chassis en de laptop heeft afmetingen van 262,77x321,5x14,5mm. Het gewicht bedraagt zo'n 1,8kg en in de behuizing zit een 80Wh-accu. De x14 is voorzien van een nieuw Alienware X-Series-toetsenbord met 1,5mm travel.

De display heeft een diameter van 14", een 1080p-resolutie, een 144Hz-refreshrate en een responstijd van 4ms. Ook ondersteunt het scherm G-Sync en gaat de helderheid tot 400cd/m² en kan het paneel de volledige DCI-P3-kleurruimte weergeven.

Op de laptop zitten onder andere drie USB-C-aansluitingen, waarvan twee met Thunderbolt 4-ondersteuning. Ook heeft de laptop een HDMI 2.1-aansluiting en een microSD-kaartslot. De laptop wordt aangesloten op het stroomnet met een 130W-adapter.