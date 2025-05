Alienware kondigt Aurora R16-desktop met RTX 40-serie gpu aan

Dell-dochterbedrijf Alienware kondigt de Aurora R16-desktop aan. De variant met een 13th Gen Intel Core i7 13700F-cpu en een RTX 4070-gpu krijgt een adviesprijs van 1750 dollar. Er zijn nog geen europrijzen bekendgemaakt. De R16-pc's zijn vanaf 8 augustus beschikbaar.

De Aurora R16 wordt door Alienware uitgerust met een watergekoelde twaalfde of dertiende generatie Intel-processor, maar vooralsnog noemt het bedrijf alleen de Intel Core i7 13700F. Ook wordt van de RTX 40-serie alleen de Nvidia GeForce RTX 4070 genoemd. Het bedrijf laat weten dat er in eerste instantie alleen 'populaire configuraties' uitgebracht worden. Voor het einde van het jaar wil de hardwarefabrikant vlaggenschipcomponenten in de Aurora R16 verwerken. Hier worden vermoedelijk de RTX 4090 en een variant van de Core i9 13900 mee bedoeld, aangezien de R15 ook al deze componenten kreeg. Het bedrijf heeft officieel nog geen andere configuraties bekendgemaakt.

Verder laat Alienware weten dat alle desktops binnen de Aurora R16-serie maximaal 64GB DDR5-geheugen met een snelheid van 5200MT/s ondersteunen. Klanten kunnen kiezen uit een 500W- en 1000W-psu. Ook is er ruimte voor tot twee 4TB-ssd's en eventueel een 1TB-hdd. De desktop ondersteunt een internetverbinding via 2,5Gb/s-ethernet en Wi-Fi 6 en 6E.

Wat het uiterlijk van de Aurora R16 betreft gaat Alienware voor een iets conventioneler ontwerp dan voorheen; de voorganger was standaard ietwat gekanteld, terwijl de nieuwe variant weer rechthoekig is. Het interne volume is volgens het bedrijf hetzelfde gebleven, maar de totale ruimte die de desktop inneemt, is met 40 procent afgenomen. Het bedrijf beweert dat de vernieuwde behuizing een verbeterde luchtdoorstroom heeft. In het frontpaneel verwerkte het merk rondom de luchttoevoer aan de zijkant rgb-verlichting, wat via de Alienware Command Center-software is in te stellen. Ook het Alienware-logo is van deze verlichting voorzien.