Alienware toont nieuwe rgb-muis, headsets en toetsenbord voor gamers

Dell-dochter Alienware heeft nieuwe pc-randapparatuur voor gamers aangekondigd. Het gaat om een muis, een toetsenbord en twee headsets. Allemaal zijn ze uitgerust met rgb-verlichting en op een na kunnen ze allemaal draadloos werken.

De nieuw gepresenteerde gamingmuis van Alienware, de AW620M, is deels gevormd naar de hand met een uitstulping waar de duim op rust. Verbinding met een pc gaat draadloos op 2,4GHz met de inbegrepen USB-C-dongle of bedraad. Draadloos moet de muis maximaal 140 uur meegaan. In totaal heeft hij zeven knoppen, die ook aan te passen zijn in de Alienware Command Center-software. Daar is ook de rgb-verlichting naar smaak in te stellen. De sensor heeft een resolutie van 26.000dpi en een 1000Hz-pollingrate. Alienware spreekt in de bekendmaking van een prijs van 99,99 dollar. In de VS is hij per direct verkrijgbaar.

Nieuwe Alienware-randapparatuurNieuwe Alienware-randapparatuur

Het AW920K-fullsizetoetsenbord biedt eveneens meerdere manieren om te verbinden met de pc. Hier is het naast 2,4GHz draadloos en bedraad ook mogelijk om bluetooth te gebruiken. Het toetsenbord kan drie apparaten onthouden om makkelijk te wisselen. Boven de numpad zitten twee extra knoppen. De eerste is een soort wipschakelaar, maar hij heeft ook een middenstand waar hij automatisch naar terug gaat. De tweede is een draaiwieltje. Beide zijn te programmeren via de Alienware-software.

Het toetsenbord heeft verder Cherry MX Red-switches, AlienFX-verlichting en een accuduur van maximaal 46 uur. Alienware stelt dat dit apparaat in het tweede kwartaal van dit jaar uitkomt voor 289,99 dollar.

Nieuwe Alienware-randapparatuurNieuwe Alienware-randapparatuur

De laatste producten die Alienware heeft getoond, zijn twee headsets: de AW520H en AW720H, beide met 'high-res' 40mm-drivers. De AW520H verbindt met pc's via een USB-kabel of een 3,5mm-audiokabel. Over USB ondersteunt de headset Dolby Atmos en is er AlienFX-verlichting. Ook over USB is er 'AI-ruisonderdrukking' voor de microfoon. Die unidirectionele microfoon is in- en uitschuifbaar. Aan de buitenkant zitten knoppen om de microfoon te dempen en om het volume te regelen. Deze headset komt ook in kwartaal twee beschikbaar voor 99,99 dollar.

De AW720H, zoals de naam doet vermoeden, biedt wat de WA520H heeft en nog wat meer. De USB-verbinding is hier verruild voor een draadloze verbinding over 2,4GHz. Via die weg heeft hij dezelfde Dolby Atmos-audio en 'AI-ruisonderdrukking'. Ook heeft hij een extra knop die de volumebalans tussen gamegeluid en voicechatgeluid moet kunnen aanpassen. Hoe hij dat doet, licht Alienware niet toe. De accu moet 30 uur meegaan bij typisch gebruik en na 15 minuten laden moet hij weer 6 uur meegaan. Dit model is direct verkrijgbaar in de VS en kost 159,99 dollar.

Alienware maakt alle bovengenoemde apparaten beschikbaar in het wit en zwart. Naast een tekstuele bekendmaking presenteerde Alienware zijn nieuwe apparaten ook in een Twitch-stream. Tweakers heeft contact gezocht met Alienware om te vragen hoe het zit met prijzen en releasedata voor Nederland en België. Alienware toonde onlangs ook een ips-monitor met 500Hz-paneel en gamelaptops met RTX 40-kaarten, Intel 13th-cpu's en rgb-touchpad.

Nieuwe Alienware-randapparatuurNieuwe Alienware-randapparatuurNieuwe Alienware-randapparatuur

Afgezien van de aanwezige knoppen zijn de twee headsets vrijwel identiek in hun ontwerp.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 03-03-2023 13:57 25

03-03-2023 • 13:57

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Reacties (25)

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poktor 3 maart 2023 14:02
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die duimknoppen aan de zijkant van de muis vrij laag zitten. Dan druk je ze al snel per ongeluk in, lijkt me. En een accuduur van maar 140 uur voor een muis? Is dat niet erg kort?
Unbound2147 @poktor3 maart 2023 14:04
Ik denk dat dat maar zo lijkt. Ziet er ook uit als een render i.p.v een foto dus wie weet hoe dat er straks echt uit komt te zien. Het zal er in ieder geval niet ver vandaan liggen. Ik heb hier een muis naast mij van Trust en de knoppen lijken ongeveer op dezelfde hoogte te liggen.

Misschien is het optisch bedrog door de thumbrest.
Mizgala28 @poktor3 maart 2023 14:06
Vergeleken met sommige muizen is 140 uur aan de lagere kant (want dit claimt Alienware met RGB uit)

Maar er zijn muizen die zonder RGB aan het nog veel slechter doen, ik zou zeggen dat deze muis niet enorm slecht is maar dat er andere alternatieven zijn voor wie meer wil.
Saph @poktor3 maart 2023 14:19
Dat valt wel mee denk ik want het idee is dat je je duim op dat vleugeltje rust. 140 uur is bijna 18 dagen elke dag 8 uur gebruik, mijn vertical MX kan 3-4 maanden mee op een lading. Dus ja, 140 uur is wel wat weinig ben ik met je eens.
Dennism @Saph3 maart 2023 14:38
Ik vraag me echter wel af of je een vertical MX met deze muis kan vergelijken, de vertical MX zal langer mee gaan, maar heeft voor zover ik kan zien geen RGB (wat uiteraard ook een voordeel kan zijn :+ ), geen 1000Hz polling rate en een (veel) minder geavanceerde sensor. Allemaal zaken die meer energie kosten.

Daarnaast is denk ik ook van belang of je de muis kan gebruiken tijdens het opladen, om te bepalen of een acculading 'weinig' is of niet. Zo heb ik bijv. een draadloze muis die opgeladen kan worden via een stand waar je heb op kan plaatsen, via bepaalde muismatten en andere draadloze opladers, hoewel deze muis zonder op te laden ongeveer een week 'mee kan' qua levensduur, loop je daar in de praktijk nooit tegenaan omdat hij zeer regelmatig opgeladen wordt zonder dat dit invloed heeft op het gebruik. Nu zie ik zo snel niet of dat bij deze muis ook het geval is, maar dat zou bij al flink wat 'zorgen' wegnemen qua gebruiksduur op een lading.

Op het werk heb dan weer een draadloze muis met AA batterij, die zo een halfjaar of misschien wel een jaar mee gaat, maar eigenlijk geen enkele indicatie geeft dat deze bijna leeg is. En dus ook altijd net op een moment dat ik het niet kan gebruiken een nieuwe batterij nodig heeft. Doe mij dan maar de muis met kortere levensduur, die gewoon via Qi opgeladen kan worden :)
Saph @Dennism4 maart 2023 20:31
Zeker waar, het is niet bepaald appels met appels vergelijken. Maar het is wel 2,5 week tegenover 4 maanden en dat is best fors. Ze zoude toch wel wat meer uurtjes eruit moeten kunnen knijpen lijkt mij.
Gamebuster @Saph3 maart 2023 17:46
Vertical MX is geen vergelijk. Dat is een trage, zware kantoor-muis, geen high-rate low-latency gaming muis.

Vergelijk het eens met een Pro Wireless van hetzelfde merk en het wordt opeens een ander verhaal.
youridv1 @poktor3 maart 2023 15:19
Zit volgensmij ongeveer op dezelfde hoogte als bij de logitech G403/G703 en dat zijn erg prettige muizen vind ik. Ik gebruik de duimknoppen veel
nils7 3 maart 2023 14:29
Je kan zeggen dat het te duur spul is maar de branding van Alienware vind ik wel gaaf :D
Connr @nils73 maart 2023 14:57
Dat is dan ook 99% waar hun budget aan op gaat.
Zebby @nils73 maart 2023 16:32
Ze gaan het knap lastig krijgen met 290 euro voor dat toetsenbord, daar kun je een mooi kwaliteitstoetsenbord van kopen... De muis en headset zijn dan nog iets meer in lijn met de concurrentie.
Ben benieuwd, zal wel vooral meegeleverd gaan worden met pre-builds en andere acties dan losse verkoop denk ik zo.
Xm0ur3r @Zebby3 maart 2023 23:20
Ze gaan het knap lastig krijgen met 290 euro voor dat toetsenbord, daar kun je een mooi kwaliteitstoetsenbord van kopen...
Grappig dat je dat zegt, dat dacht ik eerst ook namelijk. Echter verkopen ze al jaren en jaren ''troep'' zoals de pre-builds van ze. Zeer overpriced en belachelijk slecht over nagedacht of juist over-engineered waardoor het verschrikkelijk omslachtig en inefficient is. Filmpje van GamersNexus.

En toch kopen mensen die machines omdat ze er mooi uit zien en zich er niet in verdiepen en denken dat het wel prima zal zijn. ''Want het is duur en een bekend merk dus moet het wel goed zijn''
Laatst nog een collega die riep dat ze echt graag die machine zou willen hebben.
Zebby @Xm0ur3r4 maart 2023 11:15
In alle eerlijkheid, ik heb de Alienware QD-Oled ook gelijk besteld toen deze werd getoond, maar verder heb ik naar mijn weten nooit iets van Alienware gehad, en ook totaal geen behoefte aan. Wat je zegt, je betaalt voor de marketing en het uiterlijk, maar intern is het weinig soeps. Die pre-builds zijn met de jaarlijkse LTT tests ook niet veel soeps voor je geld en upsellen je de pest. Maar goed, als je niks weet van PC's bouwen en je kent de iets kleinere merken niet - tja.

Het meeste is niet slecht-slecht, maar wel slechte waarde voor je geld.
bzuidgeest 3 maart 2023 15:18
Is "RGB" nou nog steeds het belangrijkste aan een muis? Wat een scriptkiddie onzin blijf ik dat vinden. Misschien ben ik te oud, maar ik vind een goede sensor in de muis veel belangrijker dan welk kleurtje hij kan maken. Is er voor mij ook een "Goede DPI" muis in plaats van een "RGB" muis... Zucht
Gamebuster @bzuidgeest3 maart 2023 17:47
jij bent dan ook niet de doelgroep voor zo'n alienware pc. Overigens heeft de muis op papier verder prima specs, en RGB is nou ook zo gek weer niet in een moderne muis. Je kan het onzin vinden, maar vele muizen hebben het en het is nou niet bepaald duur om toe te voegen aan zo'n muis.

Bovendien is dit de 1e muis die ik ken waarvan de RGB zichtbaar is tijdens gebruik, erg creatief. Ik als inmiddels 32 jaar oud scriptkiddie vind de muis dan ook wel geinig.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 24 juli 2024 00:09]

bzuidgeest @Gamebuster3 maart 2023 17:51
Nee het is niet gek, maar het is ook niet functioneel, waarom iets niet functioneels promoten? Is het straks wouw en oranje muis?
Gamebuster @bzuidgeest3 maart 2023 20:16
Games spelen is ook niet functioneel. Waarom uberhaupt gamen? Wat is uberhaupt functioneel? Wat is het doel van het leven? Is het doel van het leven om te leven? Zo ja, dat kan prima zonde RGB, games en zonder een hele hoop andere dingen.

Weg met gekleurde autos, allemaal staal. Weg met verschillend soorten eten, hier is een monotoon energiereep met exact 100% van je dagelijkse behoeften (aka een zak kattenbrokken ofzo). De hele supermarkt is nu gewoon een selectie potten met formule-poeder die voor je gemengd wordt obv recept naar jouw lichaam's behoeften.

Mijn doel is in ieder geval plezier hebben, en daar horen bewegende texture-mapped driehoeken en RGB lampjes ook bij.

Laat ik het zo zeggen; als er 2 identieke muizen in de winkel liggen, 1 voor 80 euro zonder RGB en 1 voor 100 euro met RGB, dan gaat bij mij de nutteloze RGB muis in mijn karretje. Op dit moment heb ik echter een RGB-loos toetsenbord en muis, maar dat komt omdat ik de accu wil sparen.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 24 juli 2024 00:09]

Dennism @bzuidgeest3 maart 2023 19:10
Niet functioneel weet je niet, ik ben ook niet de grootste fan van RGB, maar dat het niet functioneel is kan je niet stellen zonder de software te zien. Vaak kan je bijv. een batterij indicatie zien met de RGB verlichting, de DPI settings (welk profiel is gekozen?), of andere profiel opties. Maar ook in game / in software kan je features hebben die de RGB verlichting gebruiken. Diablo 3 heeft bijv. een integratie waarbij de game de RGB op keyboard en muis gebruikt om bepaalde zaken die gebeuren in game te duiden, en bijvoorbeeld de keybinds te laten zien, door de verlichting van deze toesten / muisknoppen aan te sturen. Maar ook bijvoorbeeld bepaalde licheffecten af laat gaan wanneer speciale loot drops e.d.

En zelfs als het niet functioneel is, is er niets mis mee met het te promoten, er zijn nu eenmaal mensen die RGB wel kunnen waarderen, of het tegenwoordig zelfs als vereiste hebben om hun build 'af' te maken.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 24 juli 2024 00:09]

bzuidgeest @Dennism6 maart 2023 10:12
Ik zal wel oud zijn. Ooit keek je naar de prestaties van een build, niet of het een lampje had. Dat was voor sukkels. (in mij mening nog steeds :) ).
Leuk dat games het gebruiken, die had ik niet gehoord, ik game niet veel meer. Maar dan nog, je kijkt bij gamen toch niet op je toetsenbord voor een statusupdate. Lijkt me een instant kill kans voor de tegenstander als je niet op je scherm let...
Oddlobster 3 maart 2023 14:59
Mooi ding zeg die witte muis maar ben bang dat ie heel snel zichtbaar vuil wordt
Gps4l 3 maart 2023 15:10
Werken deze ook op Linux?
mattie2013 @Gps4l3 maart 2023 16:58
Idk deze specifieke hardware het eerste de beste keyboard dat ik kon vinden heeft geen specifieke drivers voor linux maar meestal werken usb apperaten met de generieke drivers prima (geen ervaring met alienware). Hoewel je misschien soms wat extra functionaliteit mist. Het beste is voor specifieke producten om het te googlen en de support pagina van dell in de gaten te houden.
Gps4l @mattie20133 maart 2023 17:29
Voor usb is het simpel tegenwoordig.

Ik kijk of er drivers voor mac zijn. Zijn die er niet dan werkt het zeker op Linux.

Class Compliant USB Devices werken ook op Linux. Moderne distros's
Katoenplukker 3 maart 2023 17:08
Unieke vorm voor de muis. Ik ben benieuwd hoe deze valt in mijn hand.

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