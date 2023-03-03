Alienware toont nieuwe rgb-muis, headsets en toetsenbord voor gamers

Dell-dochter Alienware heeft nieuwe pc-randapparatuur voor gamers aangekondigd. Het gaat om een muis, een toetsenbord en twee headsets. Allemaal zijn ze uitgerust met rgb-verlichting en op een na kunnen ze allemaal draadloos werken.

De nieuw gepresenteerde gamingmuis van Alienware, de AW620M, is deels gevormd naar de hand met een uitstulping waar de duim op rust. Verbinding met een pc gaat draadloos op 2,4GHz met de inbegrepen USB-C-dongle of bedraad. Draadloos moet de muis maximaal 140 uur meegaan. In totaal heeft hij zeven knoppen, die ook aan te passen zijn in de Alienware Command Center-software. Daar is ook de rgb-verlichting naar smaak in te stellen. De sensor heeft een resolutie van 26.000dpi en een 1000Hz-pollingrate. Alienware spreekt in de bekendmaking van een prijs van 99,99 dollar. In de VS is hij per direct verkrijgbaar.

Het AW920K-fullsizetoetsenbord biedt eveneens meerdere manieren om te verbinden met de pc. Hier is het naast 2,4GHz draadloos en bedraad ook mogelijk om bluetooth te gebruiken. Het toetsenbord kan drie apparaten onthouden om makkelijk te wisselen. Boven de numpad zitten twee extra knoppen. De eerste is een soort wipschakelaar, maar hij heeft ook een middenstand waar hij automatisch naar terug gaat. De tweede is een draaiwieltje. Beide zijn te programmeren via de Alienware-software.

Het toetsenbord heeft verder Cherry MX Red-switches, AlienFX-verlichting en een accuduur van maximaal 46 uur. Alienware stelt dat dit apparaat in het tweede kwartaal van dit jaar uitkomt voor 289,99 dollar.

De laatste producten die Alienware heeft getoond, zijn twee headsets: de AW520H en AW720H, beide met 'high-res' 40mm-drivers. De AW520H verbindt met pc's via een USB-kabel of een 3,5mm-audiokabel. Over USB ondersteunt de headset Dolby Atmos en is er AlienFX-verlichting. Ook over USB is er 'AI-ruisonderdrukking' voor de microfoon. Die unidirectionele microfoon is in- en uitschuifbaar. Aan de buitenkant zitten knoppen om de microfoon te dempen en om het volume te regelen. Deze headset komt ook in kwartaal twee beschikbaar voor 99,99 dollar.

De AW720H, zoals de naam doet vermoeden, biedt wat de WA520H heeft en nog wat meer. De USB-verbinding is hier verruild voor een draadloze verbinding over 2,4GHz. Via die weg heeft hij dezelfde Dolby Atmos-audio en 'AI-ruisonderdrukking'. Ook heeft hij een extra knop die de volumebalans tussen gamegeluid en voicechatgeluid moet kunnen aanpassen. Hoe hij dat doet, licht Alienware niet toe. De accu moet 30 uur meegaan bij typisch gebruik en na 15 minuten laden moet hij weer 6 uur meegaan. Dit model is direct verkrijgbaar in de VS en kost 159,99 dollar.

Alienware maakt alle bovengenoemde apparaten beschikbaar in het wit en zwart. Naast een tekstuele bekendmaking presenteerde Alienware zijn nieuwe apparaten ook in een Twitch-stream. Tweakers heeft contact gezocht met Alienware om te vragen hoe het zit met prijzen en releasedata voor Nederland en België. Alienware toonde onlangs ook een ips-monitor met 500Hz-paneel en gamelaptops met RTX 40-kaarten, Intel 13th-cpu's en rgb-touchpad.

Afgezien van de aanwezige knoppen zijn de twee headsets vrijwel identiek in hun ontwerp.