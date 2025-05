Het belangrijkste CES 2023-nieuws op een rij

De oliebollen waren pas net op toen een delegatie van de Tweakers-redactie naar Las Vegas afreisde voor de CES. Tijdens deze elektronicabeurs zijn een groot aantal nieuwe producten aangekondigd, bijna te veel om bij te houden. Net als voorgaande jaren publiceren we daarom een overzicht met verschillende aankondigingen vanuit de Consumer Electronics Show in 2023.

Televisies

LG OLED G3

De CES staat ook wel bekend als een televisiebeurs en ook dit jaar pakten tv-fabrikanten groots uit in Las Vegas. Zo toonde LG verschillende nieuwe oledtelevisies, waaronder de G3 die een 'tot 70 procent hogere helderheid' moet bieden, mede door het gebruik van een micro lens array. Diezelfde fabrikant toonde de OLED Signature M3, die draadloos 4k120-beelden moet kunnen ontvangen.

Samsung introduceerde zijn eerste QD-oledtelevisies van het 77"-formaat. Dat bedrijf kwam ook voor het eerst met microledtelevisies van onder de 50 inch. Deze serie microled-tv's moeten betaalbaarder worden dan ooit, maar zullen nog steeds een aardige duit kosten. Zoals een woordvoerder van Samsung tegen Tweakers zei: "Als je moet vragen hoe duur het is, dan kun je het waarschijnlijk niet betalen." Naast LG en Samsung toonden ook bedrijven als Panasonic, TCL en Hisense nieuwe televisies, respectievelijk met een mla-oledpaneel, QD-oledscherm en miniledbacklight met hoge helderheid.

Processors

AMD Ryzen 9 7950X3D

Zowel AMD als Intel hebben nieuwe processors aangekondigd tijdens de CES. AMD onthulde zijn Ryzen 7000-apu's voor laptops, waaronder modellen met een nieuwe AI-engine die AI-berekeningen moet versnellen. Datzelfde bedrijf kwam met zijn eerste laptop-cpu's op basis van chiplets en nieuwe Ryzen 7000X3D-desktopprocessors met extra 3D V-Cache. Intel breidde zijn 13th Gen Core-serie uit met nieuwe laptopchips, niet-overklokbare desktopprocessors en nieuwe cpu's die enkel beschikken over energiezuinige E-cores.

Videokaarten

AMD's eerste Radeon RX 7000-laptopchip

Voor videokaarten was de CES dit jaar relatief rustig. Nvidia had het meeste nieuws, met zijn RTX 40-laptopvideokaarten en een RTX 4070 Ti voor desktops. De eerstgenoemde laptopserie komt beschikbaar in vijf verschillende modellen, van de RTX 4050 tot en met de RTX 4090. De RTX 4070 Ti is in feite de eerder geannuleerde RTX 4080 12GB, maar dan met een andere naam en een (iets) lager prijskaartje. AMD toonde tijdens de CES alleen een aantal nieuwe laptopvideokaarten op basis van de RDNA3-architectuur. Deze gpu's komen beschikbaar in de RX 7000M- en RX 7000S-series, waarbij laatstgenoemde een iets lager stroomverbruik krijgt.

Laptops

Lenovo ThinkBook Plus Twist

Op laptopgebied was er weer veel te zien tijdens de CES. Verschillende fabrikanten, waaronder ASUS, Acer, Dell, Lenovo en Razer, toonden bijvoorbeeld laptops met de eerdergenoemde nieuwe processors en videokaarten van AMD, Intel en Nvidia. Ook oledschermen vonden dit jaar veelvuldig hun weg naar laptops op de CES. Daarnaast werden ook de nodige opvallende laptops getoond. Zo kwam Lenovo met een Yoga Book die beschikt over twee aan elkaar bevestigde 13,3"-oledschermen, naast een ThinkBook Plus Twist met draaibaar E Ink- en oledscherm. Acer had een laptop met scherm voor brilloos 3d en Samsung Display toonde een 10,5"-scherm dat kan uitschuiven tot 12,4 inch.

Smartphones

De Lenovo Motorola ThinkPhone Op het gebied van smartphonenieuws was het dit jaar rustig tijdens de CES. Het opvallendste nieuws kwam van het Wireless Power Consortium. Dat kondigde de Qi2-standaard aan. Deze universele standaard voor draadloos opladen wordt gebaseerd op Apples MagSafe en wordt 'voor de feestdagen' geïntegreerd in smartphones en opladers. Lenovo introduceerde daarnaast zijn eerste Motorola ThinkPhone, die is gebaseerd op zijn ThinkPad-laptops. Datzelfde bedrijf toonde de Motorola Defy, die als eerste smartphone de satellietnoodberichtendienst van Bullitt ondersteunt. Qualcomm introduceerde daarnaast Snapdragon Satellite, een dienst waarmee smartphonemakers eveneens satellietnoodberichten kunnen aanbieden op hun toestellen. Samsung onthulde zijn Galaxy A14 5G. Vermoedelijk is dat de goedkoopste 5G-smartphone in zijn line-up voor 2023. Ook TCL kwam met een budgetsmartphone, die beschikt over een 90Hz-scherm en een groot 6,75"-lcd.

Monitoren

ASUS ROG Swift Pro 540Hz-monitor Ook in 2023 werden er volop monitoren getoond tijdens de CES. ASUS toonde bijvoorbeeld de eerste 540Hz-gamingmonitor met TN-paneel en verschillende oledschermen. Alienware kwam op zijn beurt met een ips-scherm met 500Hz-refreshrate, terwijl moederbedrijf Dell verschillende nieuwe UltraSharp-monitoren uit de doeken deed. Samsung toonde een '8k'-ultrawidescherm met een resolutie van 7680x2160 pixels, en Acer toonde een 45"-ultrawide met een oledpaneel en resolutie van 3440x1440 pixels. HP kwam ook met een 45"-monitor, maar die had een resolutie van 5120x1440 pixels en biedt hetzelfde schermoppervlak als twee 1440p-schermen van 24 inch.

Computerspul

MSI Spatium M570 Pro Op de CES werden als vanouds verschillende componenten getoond. Meerdere bedrijven deden demo's met hun eerste M.2-ssd's met PCIe 5.0-interface voor hogere doorvoersnelheden. Deze moeten later dit jaar beschikbaar komen. We brachten ook de aankondigingen van een aantal pc-behuizingen, waaronder de Y40 van HYTE en InWin-behuizingen die zijn bedoeld voor kinderen, naast aankondigingen van randapparatuur als soundbars, muizen en toetsenborden.

Automotive

Lightyear 2

Tijdens de CES zijn er meerdere ontwikkelingen getoond op het gebied van automotive. Zo lieten Sony en Honda een prototype van de elektrische auto waar zij samen aan werken, zien. Deze moet in 2026 uitkomen. Ook toonde het Nederlandse Lightyear een tweede automodel dat rijdt op zonne-energie, de Lightyear 2. Deze moet minder dan 40.000 euro kosten. De productie begint in 2025.

Daarnaast toonde Volkswagen een ID.7-sedan met actieradius van rond de 700km. Mercedes-Benz werkt daarnaast aan een netwerk van snelladers en Samsung Display kondigt beeldschermen voor gebruik in auto's aan. Verder bracht Google zijn Android Auto-herontwerp uit. Deze werd eerder al aangekondigd, maar is nu beschikbaar voor alle gebruikers.

Overig

HTC Vive XR Elite HTC introduceerde tijdens de CES ook zijn Vive XR Elite. Deze mixedrealityheadset moet gaan concurreren met de Quest Pro van Meta en gaat 1449 euro kosten. Sony toonde op zijn beurt Project Leonardus, een prototype van een cirkelvormige controller die gericht is op toegankelijkheid en bedoeld is voor gamers met een lichamelijke beperking. Alienware en ASUS kwamen met traditionelere gamecontrollers. Daarbij toonde Razer een hoofdsteun met ingebouwde surroundspeakers, terwijl Panasonic een nieuwe fullframecamera introduceerde. Sony claimt verder dat de PS5 vanaf nu veel beter leverbaar zal zijn. De console kwam twee jaar geleden uit, maar was tot op heden moeilijk verkrijgbaar. We publiceerden ook een preview van de komende PlayStation VR2-headset, die in februari uitkomt voor 600 euro.

