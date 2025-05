Razer introduceert pc-soundbar die geluid aanpast aan positie gebruiker

Razer komt met de Leviathan V2 Pro, een voor de pc bedoelde soundbar die het geluid kan richten op basis van de positie van de gebruiker. Dat moet volgens de fabrikant tot een betere audio-ervaring leiden.

Razer spreekt over de Leviathan V2 Pro als 'de eerste beamforming-soundbar ter wereld voor de desktop met AI voor head-tracking'. Daarvoor werkt de fabrikant samen met THX en Audioscenic. Laatstgenoemde bedrijf is volgens Razer expert in beamforming en dus het richten van het geluid.

Het volgen van de positie van de gebruiker gaat via een geïntegreerde infraroodcamera op basis waarvan de soundbar het geluid beter kan richten. Razer spreekt ook over kunstmatige intelligentie voor het tracken van het hoofd van de gebruiker, maar wijdt daar verder niet over uit.

Er zijn twee modi voor de '3d-audio' die door THX zijn gecreëerd. Ten eerste is er een Spatial Audio Virtual Headset-modus voor stereogeluid, wat min of meer moet lijken op een koptelefoonervaring waarbij de gebruiker heel precies het geluid in de ruimte kan plaatsen. Daarnaast is er een Spatial Audio Virtual Speakers-modus, die bedoeld is voor surroundgeluid om de hele ruimte met geluid te vullen.

Razer levert een subwoofer mee en de soundbar heeft ondersteuning voor de Razer Chroma-rgb-functie om allerlei kleuren onder de soundbar te projecteren. De Leviathan V2 Pro komt deze maand beschikbaar voor een adviesprijs van 490 euro.