Lenovo presenteert ThinkBook Plus Twist met draaibaar E Ink- en oledscherm

Lenovo heeft de ThinkBook Plus Twist gepresenteerd, een laptop waarvan de bovenste helft draaibaar is en twee schermen bevat. De ene kant bevat een 13,3"-oledscherm en de andere kant heeft een 12"-E Ink-scherm. Beide schermen zijn touchscreens.

De ThinkBook Plus Twist is een nieuwe versie van de ThinkBook Plus die Lenovo drie jaar geleden voor het eerst liet zien, die aan de binnenkant een ips-paneel en aan de buitenkant een E Ink-paneel heeft. De Twist heeft als voornaamste nieuwe functie dat de bovenste helft kan draaien, waardoor gebruikers kunnen kiezen welk scherm in welke stand ze gebruiken. Nu kunnen ze bijvoorbeeld het E Ink-scherm in laptopmodus gebruiken en het oledpaneel in tabletmodus, wat bij de voorganger niet kon.

Het 2,8k-13,3"-oledpaneel heeft een maximale helderheid van 400cd/m², een verversingssnelheid van 60Hz en ondersteunt honderd procent van het DCI-P3-kleurenspectrum. De resolutie van het 12"-E Ink-scherm wordt niet gedeeld, wel zegt Lenovo dat het om een kleurenpaneel gaat dat een verversingssnelheid van 12Hz heeft. Beide schermen hebben touch- en penondersteuning.

De laptop heeft twee speakers en Dolby Atmos-ondersteuning, twee microfoons, een full-hd-camera en een vingerafdrukscanner. De accu is 56Wh groot, waarmee het E Ink-scherm 21 uur te gebruiken zou zijn. De ThinkBook Plus Twist komt met Windows 11, een 13e generatie Intel Core-processor, maximaal 16GB Lpddr5X-geheugen en tot 1TB aan PCIe-ssd-opslag. De laptop krijgt twee Thunderbolt 4-USB-C-poorten, een 3,5mm-poort en ondersteunt Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.1. De ThinkBook Plus Twist is vanaf juni in Europa te koop en kost minimaal 1699 euro.