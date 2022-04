Lenovo ThinkBook Plus heeft 21:10-scherm en tweede scherm naast toetsenbord

Lenovo introduceert de ThinkBook Plus Gen 3. De laptop heeft een breed scherm met een 21:10-verhouding en naast het toetsenbord zit een tweede schermpje met een 10:16-verhouding. Dat tweede schermpje kan gebruikt worden om aantekeningen te maken.

Lenovo integreert een stylus in de behuizing van de ThinkBook Plus Gen 3 en die kan gebruikt worden om te tekenen of te schrijven op het 8"-schermpje dat naast het toetsenbord is gepositioneerd. Dit schermpje heeft een resolutie van 800x1280 pixels.

Het primaire scherm van de nieuwe ThinkBook Plus heeft een 17,3"-diagonaal, maar een veel bredere 21:10-verhouding dan wat gangbaar is in laptops. De resolutie is 3072x1440 pixels en de verversingsfrequentie bedraagt 120Hz. Het scherm heeft volgens de fabrikant een helderheid van 400cd/m².

Lenovo stopt Intel Core H-processors van de Alder Lake-generatie in de laptop, gecombineerd met maximaal 32GB aan lpddr5-geheugen en tot aan een 2TB-ssd. De Windows 11-laptop heeft afmetingen van 410x229x18mm en weegt 'minder dan 2kg'. In de behuizing zit een 69Wh-accu.

Vanaf september is de ThinkBook Plus Gen 3 verkrijgbaar, voor een adviesprijs van 1269 euro. Het nieuwe model wijkt flink af van de voorgangers. De eerste en tweede generatie van de ThinkBook Plus waren reguliere laptops met aan de buitenkant een extra E Ink-scherm.