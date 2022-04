Lenovo Legion 5 Pro krijgt 16"-scherm met refreshrate van 240Hz

Lenovo introduceert nieuwe versies van zijn Legion 5- en Legion 5 Pro-laptops. Het Pro-model krijgt een nieuw 16"-scherm met een refreshrate van 240Hz en een resolutie van 2560x1600 pixels. Alle modellen krijgen nieuwe Intel- en AMD-cpu's.

In de Legion 5 Pro zitten AMD-processors en in de Legion 5i Pro-variant zitten Intel-processors. Lenovo noemt maximaal de Core i9-12900H voor de Intel-versie en bij de AMD-variant is dat de Ryzen 9 6900HX.

Het Pro-model heeft een 16"-scherm met een 16:10-verhouding en een resolutie van 2560x1600 pixels. Panelen met dergelijke eigenschappen gebruikt Lenovo al langer in zijn laptops, maar de refreshrate van 240Hz in combinatie met deze resolutie is nieuw. Het scherm heeft een helderheid van 500cd/m² en een responstijd van 3ms.

Lenovo stopt maximaal een Nvidia RTX 3070 Ti-gpu in de Legion Pro-gamelaptops en die hebben maximaal 8GB GDDR6 en een tgp tot aan 150W. De laptops hebben een 80Wh-accu en kunnen voorzien worden van maximaal 32GB aan DDR5-4800-geheugen.

Lenovo Legion 5 Pro

De reguliere Legion 5 en 5i krijgen een 15"-scherm met een 16:9-verhouding en een resolutie van 2560x1440 pixels. Dit paneel heeft een refreshrate van 165Hz. In de Intel-versie zit maximaal een Core i7-12700H en bij de AMD-variant is dat de Ryzen 7 6800H. In de Legion 5 zit maximaal een RTX 3070 Ti met een tgp tot aan 140W.

Lenovo brengt de nieuwe gamelaptops in mei uit. De Legion 5 en 5 Pro met AMD-processors krijgen prijzen vanaf 1199 en 1599 euro. De Legion 5i en 5i Pro met Intel-processors beginnen bij 1299 en 1699 euro. Welke specificaties die uitvoeringen hebben, is nog niet bekend. De Pro-uitvoeringen verschijnen in grijs en wit en de reguliere uitvoeringen in licht- en donkergrijs.

Lenovo Legion 5i