Lenovo vernieuwt ThinkPad X1-serie met oledschermen en betere webcams

Lenovo introduceert nieuwe versies van zijn high-end zakelijke laptops in de ThinkPad X1-serie. De X1 Carbon Gen 10 en X1 Yoga Gen 7 zijn verkrijgbaar met oledschermen en alle modellen zijn voorzien van Intel Alder Lake-processors.

De tiende generatie van de X1 Carbon-laptop heeft een 14"-scherm met een 16:10-verhouding en er kan gekozen worden voor lcd's met maximaal 3840x2400 pixels, of een oledscherm met een resolutie van 2880x1800 pixels.

Lenovo is met zijn X1 Yoga-convertible aangeland bij de zevende generatie en deze versie krijgt 14"-oledschermen, met een resolutie van maximaal 3840x2400 pixels. De X1 Nano, met zijn 13"-scherm de kleinste en lichtste van het drietal, heeft geen optie voor een oledscherm. Lenovo spreekt van een lcd met resoluties 'tot 2k'.

In zijn aankondiging benadrukt Lenovo de verbeterde full-hd-webcam en quad array-microfoons. Alle X1-modellen zijn voorzien van Intel Alder Lake-processors. Het gaat daarbij om 15W-versies of 28W-modellen. Er gaat maximaal 32GB aan Lpddr5-geheugen in de laptops. Volgens Lenovo zijn de nieuwe ThinkPad X1-modellen rond mei of juni beschikbaar, met startprijzen van rond de tweeduizend euro.

Van boven naar onder: X1 Carbon, X1 Yoga en X1 Nano