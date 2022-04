XMG voorziet gamelaptop met RTX 3080 Ti van externe waterkoeler

XMG grijpt CES aan om een nieuwe uitvoering van de XMG Neo 15 aan te kondigen. Die laptop kan voorzien worden van een externe waterkoeler, de XMG Oasis. Daarnaast krijgen de Neo 15-laptops Alder Lake-processors en de laatste Nvidia-gpu's.

XMG heeft de Oasis ontwikkeld in samenwerking met Tongfeng, een Taiwanese bouwer van barebone-laptops. De waterkoeler bestaat uit een externe behuizing van 186x203x75mm, waarin een 120mm radiator zit. De radiator wordt door een 25mm hoge 120mm-ventilator van koele lucht voorzien. Met behulp van 65cm lange slangen wordt de radiator met de laptop verbonden. De koelvloeistof stroomt door een aluminium pijp heen, die vastgesoldeerd zit op de heatpipes van de reeds aanwezige luchtkoeling. Volgens XMG moet dat een temperatuurreductie van 20°C opleveren, wat ook als voordeel heeft dat de ventilators in de laptops langzamer kunnen draaien en minder luidruchtig zijn. Bovendien kunnen de cpu en gpu in de laptop op maximaal vermogen draaien. XMG voorziet de Neo 15 van onder andere de Core i7-12700H-processor, die een maximaal verbruik heeft van 115 watt en een RTX 3080 Ti-videokaart, die 175 watt kan verbruiken. Omdat de radiator ook van aluminium gemaakt is, komt het koelwater niet met andere metalen in contact, waardoor er na verloop van tijd geen galvanische corrosie zou moeten optreden.

De Neo 15 kan ook zonder externe waterkoeler gebruikt worden. De fabrikant raadt dan aan om de ongeveer 20ml koelvloeistof uit de laptop te laten lopen door de laptop horizontaal te houden en een aantal keer verticaal en weer terug te kantelen. Vervolgens kun je de koppelingen beschermen met het rubberen kapje dat achter op de laptop zit. Het koelsysteem is daarmee anders dan dat van de GX700, die ASUS in 2016 uitbracht. Die laptop werd juist van een gesloten extern koelsysteem voorzien dat werkte als een dock waarin de laptop geklikt werd. De koelvloeistof van de XMG Oasis kan door de gebruiker bijgevuld worden en als je de radiator meeneemt raadt de fabrikant aan om het 160ml grote reservoir te legen voor transport.

De waterkoeler wordt met de laptop verbonden via bluetooth en via die verbinding kan de ventilatorsnelheid worden uitgelezen. Als de bluetoothverbinding wegvalt schakelt de pomp voor de veiligheid uit, waardoor de laptop in de praktijk overschakelt op luchtkoeling.

De connector waarmee de slangen aan de laptop gekoppeld worden, is volgens de fabrikant 'forward-compatible', wat wil zeggen dat de fabrikant de intentie heeft om toekomstige producten ook met de waterkoeler compatibel te maken. Hoewel XMG naar eigen zeggen nauw met Tongfeng heeft samengewerkt voor de ontwikkeling van de waterkoeler, zal het Duitse bedrijf niet de enige zijn die de waterkoeler uitbrengt. Andere partners van Tongfeng mogen de barebone-laptop en waterkoeler onder hun eigen merk uitbrengen.

De Neo 15 is het topmodel van XMG en kan in tal van configuraties geleverd worden. Welke opties er zullen komen is nog niet bekend, maar er zal in ieder geval de mogelijkheid komen voor een Core i7-12700H-processor. Wat videokaarten betreft zal er de keuze zijn tussen RTX 3060, 3070 Ti en 3080 Ti-modellen.

De Neo 15 zal eind januari te bestellen zijn en half februari geleverd worden. XMG noemt een Duitse richtprijs van 2500 euro voor een configuratie met i7-12700H-processor en RTX 3070 Ti-videokaart, 16GB ddr5-4800, WQHD-scherm op 240Hz en een 500GB-SSD. De Oasis-waterkoeler zal niet meer dan 200 euro gaan kosten.