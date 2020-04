Duitse fabrikant stopt Ryzen 9 3950X-desktopprocessor in 15,6"-gamelaptop

Het Duitse Schenker brengt een 15,6"-gamelaptop uit met AMD's Ryzen 9 3950X-processor met zestien cores. De fabrikant stelt de cpu in op een tdp van 65W. De XMG Apex 15-laptop is gebaseerd op een barebone van Clevo en is vanaf eind april te koop.

Schenker gebruikt voor de XMG Apex 15-laptop een Clevo NH57AF1-chassis met AM4-socket. De laptop is te configureren met verschillende AMD-cpu's, tot maximaal de Ryzen 9 3950X. De behuizing heeft afmetingen van 361x258x32,5mm en het geheel weegt 2,6kg.

De fabrikant biedt een configuratie met Ryzen 9 3950X aan voor minimaal 2096 euro. Voor dat geld krijgen kopers een 15,6"-fhd-paneel met een verversingssnelheid van 144Hz, een RTX 2060-gpu, 8GB ram en een 250GB-ssd. De laptop is ook te configureren met een RTX 2070-gpu.

Schenker zet de tdp van de Ryzen 9-processor op 65W. Die processor heeft standaard een tdp van 105W. Met de lagere tdp neemt de hitteproductie af, maar zijn de prestaties ook minder. Volgens de fabrikant presteert de cpu in de laptop vijftien procent beter dan een Ryzen 9 3900, die ook op 65W is ingesteld.