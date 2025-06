XMG brengt in juli AMD- en Intel-Ultrabooks uit zonder losse gpu's

XMG heeft twee nieuwe EVO-Ultrabooklaptops gepresenteerd waar geen losse videokaart in zit. De EVO 14 en 15 worden met een Intel Core- of AMD Ryzen-soc geleverd met een igpu, waar eerdere EVO-modellen nog een dedicated gpu kregen.

XMG toont de twee nieuwe modellen op de Computex-beurs in Taiwan. Het gaat om twee grotendeels dezelfde laptops, met als voornaamste verschil de grootte van de display, waar de EVO 14 en EVO 15 ook naar vernoemd zijn. Het kleinere model is 14" groot en het scherm heeft een helderheid van 400cd/m², terwijl het grotere model een scherm van 15,3" heeft met een iets hogere helderheid van 500cd/m². Het EVO 15-model heeft daarnaast een 99,8Wh-accu, terwijl de EVO 14 het met 80Wh moet doen.

Verder hebben de modellen dezelfde specificaties, inclusief dezelfde schermverhouding van 16:10. Het opvallendste onderdeel van de Ultrabooks is juist wat ontbreekt. Waar XMG in het verleden zijn laptops nog leverde met een aparte gpu, zoals een RTX- of Radeon-kaart, is dat in de EVO-Ultrabooks niet het geval. De laptops kunnen worden geleverd met een Intel Core Ultra 7 155H-processor met een Intel Arc-igpu, of met een AMD Ryzen 7 8845HS met een Radeon 780M als geïntegreerde gpu.

Veel andere specificaties over de nieuwe Ultrabook-modellen ontbreken nog. Wel heeft Tweakers de modellen gespot op de beursvloer, waarbij we konden zien dat de laptops nog steeds veel connectiviteitspoorten hebben, zoals een ethernetpoort en een HDMI-poort aan de achterkant. De modellen zijn dunner dan de voorgangers en wegen 1,4 en 1,65kg.

De laptops komen uit in juli. De goedkoopste configuraties hebben 16GB geheugen en een ssd van 500GB. De EVO 14 kost 949 euro voor de AMD-variant en 1099 euro voor de Intel-variant. De EVO 15 kost 100 euro meer: 1049 euro voor het AMD-model en 1199 euro voor het Intel-model.