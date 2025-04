XMG voorziet NEO 16- en 17-laptops van Core i9-14900HX, RTX 4090 en waterkoeling

XMG introduceert een nieuwe versie van zijn NEO 16- en NEO 17-laptops. Deze worden ditmaal geleverd met een Intel Core i9-14900HX-cpu en krijgen opnieuw maximaal een RTX 4090. De laptops kunnen gekoeld worden met het optionele XMG Oasis-systeem voor waterkoeling.

De XMG NEO 16 en 17 (E24) werden geïntroduceerd tijdens de CES. Deze laptops worden standaard voorzien van een Core i9-14900HX-cpu, waar hun voorgangers een Core i9-13900HX hadden. Deze chip is weer gebaseerd op de Raptor Lake-architectuur, en heeft 24 cores en 32 threads. De laptops kunnen geleverd worden met 'maximaal' een RTX 4090 van Nvidia, net als de (E23)-versie van vorig jaar. De NEO 16 en 17 kunnen ook met een lager gepositioneerde RTX 40-videokaart worden uitgerust. Alleen de modellen met RTX 4080 of 4090 ondersteunen echter het bestaande XMG Oasis-systeem voor externe waterkoeling.

Dat koelsysteem, dat los verkocht wordt, omvat een radiator die in een externe behuizing is verwerkt. Het systeem wordt met speciale XMG Oasis-aansluitingen aangesloten op de laptops. Volgens XMG is het Oasis-systeem verbeterd ten opzichte van de vorige generatie. Zo zouden de guide pins voor het aansluiten van de koelslangen beter zijn.

De NEO 16 en 17 beschikken verder opnieuw over 16:10-schermen met een resolutie van 2560x1600 pixels en een 240Hz-refreshrate. De schermen halen een maximale helderheid van 500cd/m² en kunnen volgens XMG honderd procent van de sRGB-kleurruimte weergeven. Ook de accu van maximaal 99Wh, het optionele mechanische toetsenbord met Cherry MX-switches, en de optie om de cpu te undervolten en het geheugen te overklokken, blijven ongewijzigd.

De XMG NEO 17 krijgt een adviesprijs vanaf 1949 euro. Voor dat bedrag krijgen gebruikers een variant met RTX 4060-gpu en 500GB opslag. XMG zegt niet wat de NEO 16 gaat kosten.

Foto's: Tweakers

Fusion 15: XMG's eerste laptop met 16:10-scherm van 15,3"

XMG toont daarnaast de Fusion 15. Dat is de eerste 15,3"-laptop van XMG die beschikt over een scherm met een 16:10-beeldverhouding. Dat scherm heeft, net als de NEO 16 en 17, een resolutie van 2560x1600 pixels en een refreshrate van 240Hz. Deze Fusion-laptop krijgt met deze generatie een behuizing van aluminium, waar dat voorheen magnesium was.

Ook de Fusion 15 krijgt een Core i9-14900HX-cpu. De laptop wordt echter maximaal geleverd met een RTX 4070. De Fusion 15 ondersteunt ook geen XMG Oasis-waterkoeling. Het systeem is voorzien van een fullsizetoetsenbord met numpad, hoewel er bij dit model geen optie is voor mechanisch toetsenbord met Cherry-switches. XMG deelt nog geen adviesprijs of releasedatum voor de Fusion 15.