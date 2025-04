MSI toont drie 18"-gaminglaptops en Cyborg 14-laptop met doorzichtige behuizing

MSI toont verschillende nieuwe laptops tijdens de CES-beurs in Las Vegas, waaronder drie verschillende 18"-modellen. Het bedrijf komt ook met een nieuwe Cyborg 14-laptop met plastic behuizing.

MSI komt onder meer met de Titan 18 HX, het topmodel binnen MSI's gaminglaptopreeks. Deze nieuwe Titan 18 HX beschikt onder meer over een Intel Core 14th Gen-HX-laptopprocessor en RTX 40-gpu. De laptop kan maximaal uitgerust worden met een Core i9-14900HX-cpu met 24 cores en 32 threads, waarvan 8 P-cores en 16 E-cores. De laptop kan daarnaast geleverd worden met een GeForce RTX 4090-laptopvideokaart en 128GB DDR5-geheugen. De Titan 18 HX beschikt daarnaast over drie M.2-slots voor ssd's en ondersteunt Wi-Fi 7.

De Titan-laptop in kwestie heeft een 18"-scherm met 4k-resolutie en miniledbacklight. Het paneel biedt daarnaast een 120Hz-refreshrate. Het scherm haalt piekhelderheden tot 1000cd/m² en krijgt daarmee een DisplayHDR 1000-certificering. De trackpad is voorzien van een rgb-backlight. De Titan 18 HX komt beschikbaar vanaf 5000 dollar, meldt MSI.

De Titan 18 HX. Bron: MSI

Raider 18 HX en Stealth 18 AI Studio

Daaronder gepositioneerd komt MSI met een Raider 18 HX. Deze kan ook worden uitgerust met maximaal een Core i9-14900HX en RTX 4090, hoewel van dit model ook een AMD-versie beschikbaar komt met Ryzen 9 7945HX3D, die beschikt over zestien Zen 4-cores en in totaal 128MB L3-cache. De Raider 18 HX beschikt daarnaast over een qhd-scherm, eveneens van 18". Dit model haalt refreshrates van 240Hz. Volgens Engadget krijgt deze laptop een vanafprijs van 3500 tot 4000 dollar.

MSI komt tot slot met een Stealth 18 AI Studio. Deze beschikt over een Intel Meteor Lake-processor, maar MSI zegt niet om welke chip dat precies gaat. Met de Meteor Lake-serie beschikt de laptop over een neural processing unit voor het uitvoeren van AI-rekentaken. De andere twee 18"-laptops beschikken over Raptor Lake-cpu's en hebben dus geen npu. De laptop kan daarbij worden uitgerust met een GeForce RTX 40-gpu. Volgens Engadget gaat dat opnieuw maximaal om de RTX 4090.

De Raider 18 HX (links) en Stealth 18 AI Studio. Bron: MSI

MSI Cyborg 14 krijgt doorzichtige behuizing en 13th Gen Intel-cpu

MSI toont ook een Cyborg 14-laptop tijdens de CES. Deze beschikt over een kleiner 14"-scherm, met een resolutie van 1920x1200 pixels en een refreshrate van 144Hz. De laptop wordt geleverd met maximaal een GeForce RTX 4060-videokaart. Voor de cpu gebruikt MSI een Intel 13th Gen Core i7-cpu. Welke dat precies is, is niet duidelijk.

De Cyborg 14 valt vooral op vanwege zijn behuizing. De laptop is aan de onderkant gemaakt van doorzichtig plastic. Gebruikers kunnen daar onder meer het koelsysteem met fan en koperen heatpipes zien. De behuizing weegt 1,6kg. Volgens MSI krijgt de Cyborg 14 een vanafprijs van 1099 dollar.

De Cyborg 14. Bron: MSI