Amazon is begonnen met afsluiten van bewakingssysteem Alexa Guard

Amazon is begonnen met het afsluiten van Alexa Guard. Met die functie binnen het Alexa-ecosysteem was het mogelijk bepaalde beveiligingssystemen in te schakelen. Amazon zei vorig jaar al te stoppen met de gratis dienst en het betaalde Emergency Assist als alternatief te bieden.

Amazon heeft mails gestuurd naar gebruikers die Alexa Guard aan hadden staan, waaronder verschillende tweakers. Het bedrijf kondigde vorig jaar al aan te stoppen met Alexa Guard. Dat zou per 8 januari gebeuren.

Gebruikers die de dienst willen blijven gebruiken, moeten daarvoor overstappen naar Emergency Assist. Dat kost 5,99 dollar per maand, maar is vooralsnog alleen in de Verenigde Staten beschikbaar terwijl Alexa Guard ook in Nederland werkte.

Alexa Guard was een functionaliteit binnen het Alexa-ecosysteem. Gebruikers met Echo-speakers en Ring-camera's en -alarmsystemen konden via Guard een 'uit huis-modus' instellen waarbij de apparaten in een luisterstand gingen om inbrekers te vangen. Verder was het mogelijk smarthomeapplicaties aan Guard te koppelen, zodat in zo'n geval lichten aan zouden gaan. Die features zijn in de toekomst in Emergency Assist beschikbaar, dat verder ook een mogelijkheid heeft om contact met autoriteiten op te nemen.