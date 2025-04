Amazon schrapt honderden banen bij Prime Video en MGM Studios

Amazon gaat honderden banen bij Prime Video en MGM Studios schrappen. Het bedrijf zegt hiermee meer te willen investeren in content en 'productinitiatieven'. Het aantal geschrapte functies zou een relatief klein percentage van het personeel beslaan, zegt Amazon.

"Onze branche blijft zich snel ontwikkelen en het is belangrijk dat we prioriteit geven aan investeringen voor het succes van ons bedrijf op de lange termijn", zegt senior vicepresident Mike Hopkins in een interne memo. Die memo is ingezien door meerdere media, waaronder IndieWire. Hopkins zegt dat er minder of niet meer geïnvesteerd gaat worden in bepaalde delen van het bedrijf, zonder hierbij concreet te zijn. Zo zou het bedrijf meer geld overhouden om te kunnen investeren in 'content en productinitiatieven die de meeste impact opleveren'.

Hoewel geen concrete cijfers worden gedeeld, zou het aantal geschrapte banen 'een relatief klein percentage' van het totale banenbestand zijn. Eerder deze week meldde Bloomberg dat meer dan een derde van het personeel van Twitch ontslagen zou worden, wat neer zou komen op zo'n vijfhonderd mensen. Ook Twitch is onderdeel van Amazon.