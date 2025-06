Twitch krijgt boete van Zuid-Korea voor afschalen van zijn diensten in het land

Livestreamplatform Twitch heeft een boete van omgerekend zo'n 300.000 euro gekregen van Zuid-Korea. Het dochterbedrijf van Amazon zou de telecomwetten in het land geschonden hebben. Twitch stopt volgende week in dat land vanwege de 'buitensporig hoge' netwerkkosten.

Om de kosten in Zuid-Korea te verlagen, heeft Twitch in 2022 de bronkwaliteit verlaagd naar 720p. Ook de mogelijkheid om livestreams terug te kijken heeft het platform weggehaald. Volgens Zuid-Korea heeft het platform daarmee de lokale telecomwetten overtreden, aldus het Zuid-Koreaanse nieuwsmedium Yonhap.

Het verminderen of beëindigen van diensten voor gebruikers mag volgens die wet alleen als het bedrijf substantieel bewijs kan leveren dat die maatregelen noodzakelijk zijn om het hoofd boven water te houden. De Zuid-Koreaanse telecomwaakhond KCC vroeg Twitch om dergelijk bewijs, maar het livestreamplatform weigerde daarop in te gaan op grond van 'contractuele geheimhoudingsverplichtingen', schrijft Yonhap. De KCC legt Twitch daarom een boete van 435 miljoen won op. Daarnaast krijgt het Amazon-dochterbedrijf nog een boete van 15 miljoen won, zo'n 10.000 euro, omdat het geen systeem heeft geïmplementeerd dat het verspreiden van illegale beelden voorkomt.

Twitch liet afgelopen december weten dat het vanaf 27 februari 2024 volledig stopt in Zuid-Korea. De eerdere maatregelen waren niet genoeg om de kosten voldoende te verlagen. De netwerkkosten in het land zouden nog steeds tien keer hoger zijn dan in andere delen van de wereld. De KCC wil dat Twitch verschillende maatregelen neemt voor de bescherming van zijn Zuid-Koreaanse gebruikers, zoals het uitbetalen van terugbetalingen.

Twitch probeert al enige tijd de kosten te drukken, omdat het platform momenteel niet winstgevend is. Zo ontslaat het dit jaar 35 procent van zijn personeel, geeft het grote livestreamers niet langer exclusiviteitscontracten en gaat het streamers bij sommige abonnementen een minder groot percentage uitbetalen.

Eerder deze week besloot Turkije om livestreamplatforms Twitch en Kick in het land te verbieden. De overheid zou zich zorgen maken dat gokstreams op deze platformen ervoor zorgen dat de jeugd zelf gaat gokken. De platformen zijn per direct geblokkeerd in het land.