Huidige gebruikers van de Twitch-app op de Nintendo Switch kunnen de app na 31 januari volgend jaar niet meer gebruiken. Het platform geeft geen reden aan voor het stoppen met de app, die in november 2021 werd uitgebracht.

De Twitch-app zal na 6 november niet meer te downloaden zijn in de Nintendo eShop, meldt het platform. Met de app kunnen gebruikers streams van anderen bekijken. Het was niet mogelijk om zelf livestreams te starten. De livechat werkte in de Switch-app ook niet.