Twitch werkt aan functie om kijkers volledig uit livestream te verbannen

Twitch introduceert met een aankomende update in september de mogelijkheid voor streamers om individuele kijkers volledig uit hun livestream te weren. Vooralsnog kunnen kijkers alleen verbannen worden uit het chatsysteem, maar kunnen zij nog steeds de stream bekijken.

Streamers kunnen kijkers dus volledig weren van hun stream, wat met een instelling in- of uitgeschakeld kan worden. Wanneer de instelling is ingeschakeld en een streamer een account blokkeert of verbant, dan wordt de stream voor de betreffende kijker direct stopgezet en kan diegene niet meer naar de stream terugkeren.

Een verbannen of geblokkeerde kijker kan overigens nog wel archiefmateriaal bekijken. Daarnaast kan een gebruiker simpelweg uitloggen om de stream alsnog te kunnen bekijken; het gaat niet om een IP-verbanning, maar om een blokkering van een specifiek account. Het is overigens überhaupt niet mogelijk om de chatfunctie van Twitch zonder een account te gebruiken. In een livestream laat het Amazon-dochterbedrijf weten dat het verbannen van IP-adressen voor wat complicaties zorgt, maar het wordt niet uitgesloten dat een dergelijke maatregel op den duur mogelijk gemaakt zou kunnen worden.

• Rolling out to everyone in September

• Optional tool that you can turn off/on

• Works instantly - if you ban someone mid-stream they will be cut off from the stream immediately

• Blocked users will automatically be prevented from watching

• Does not prevent them from…