Microsoft houdt op 21 september presentatie met mogelijke Surface-aankondigingen

Microsoft houdt op 21 september een 'speciaal evenement' in New York City voor journalisten. Vermoedelijk worden dan nieuwe Surface-laptops aangekondigd, aangezien het bedrijf dat vaker in de herfst deed.

Hoewel Microsoft nog niet laat weten wat er op het evenement aangekondigd gaat worden, speculeert onder meer The Verge dat de herfst veelal in het teken van Surface-laptops staat. Eerder dit jaar gingen er geruchten rond over een Surface Go 4 met Arm-soc die inderdaad vanaf later dit jaar uitgebracht zou worden. Verder zijn er de afgelopen maanden details verschenen over de vermeende Surface Laptop 6, Surface Laptop Studio 2 en Surface Pro 10.