'Microsoft werkt aan Surface Go 4 met Arm-soc en Surface Pro met 11"-scherm'

Microsoft werkt aan een Surface Go met een Arm-soc, claimt Windows Central. Het zou gaan om een variant van de Snapdragon 7c-soc. Het bedrijf zou daarnaast aan een kleinere Surface Pro werken, met 11"-scherm. De producten verschijnen in ieder geval niet voor de herfst.

De Surface Go 4 met Snapdragon 7c-soc zou de eerste Go-2-in-1 zijn met Arm-soc. De vorig jaar aangekondigde Surface Pro 9 is al wel met Arm-soc te koop, na eerdere Surface-Arm-producten. De Go 4 met Arm-soc krijgt volgens de anonieme Windows Central-bronnen vergelijkbare prestaties als de huidige Surface Go-modellen en zou energiezuiniger moeten zijn. Het is nog niet bekend of de 2-in-1 als 5G-model komt. Het medium schrijft dat Microsoft naar verwachting ook nog Surface Go 4-modellen met Intel-cpu's blijft uitbrengen.

Verder zou het bedrijf werken aan een kleiner Surface Pro-model, naast het bestaande 13"-model. De kleinere versie zou een 11"-scherm krijgen met een verversingssnelheid van 120Hz. Het 11"-model zou intern bekendstaan als Luxor, de Arm-Surface Go 4 zou intern Tanta heten.

Naast de twee nieuwe producten, zeggen de bronnen dat Microsoft zijn besturingssysteem wil verbeteren voor tablets. Onder meer de File Explorer, het log-inscherm en de desktopomgeving zouden beter geschikt moeten worden voor aanraakbesturing. Deze verbeteringen verschijnen mogelijk pas bij de volgende Windows-versie, die volgens Windows Central naar verwachting eind 2024 zal verschijnen. De kleinere Surface Pro en Arm-Surface Go 4 moeten herfst van 2023 of later verschijnen.