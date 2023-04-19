'Microsoft werkt aan Surface Go 4 met Arm-soc en Surface Pro met 11"-scherm'

Microsoft werkt aan een Surface Go met een Arm-soc, claimt Windows Central. Het zou gaan om een variant van de Snapdragon 7c-soc. Het bedrijf zou daarnaast aan een kleinere Surface Pro werken, met 11"-scherm. De producten verschijnen in ieder geval niet voor de herfst.

De Surface Go 4 met Snapdragon 7c-soc zou de eerste Go-2-in-1 zijn met Arm-soc. De vorig jaar aangekondigde Surface Pro 9 is al wel met Arm-soc te koop, na eerdere Surface-Arm-producten. De Go 4 met Arm-soc krijgt volgens de anonieme Windows Central-bronnen vergelijkbare prestaties als de huidige Surface Go-modellen en zou energiezuiniger moeten zijn. Het is nog niet bekend of de 2-in-1 als 5G-model komt. Het medium schrijft dat Microsoft naar verwachting ook nog Surface Go 4-modellen met Intel-cpu's blijft uitbrengen.

Verder zou het bedrijf werken aan een kleiner Surface Pro-model, naast het bestaande 13"-model. De kleinere versie zou een 11"-scherm krijgen met een verversingssnelheid van 120Hz. Het 11"-model zou intern bekendstaan als Luxor, de Arm-Surface Go 4 zou intern Tanta heten.

Naast de twee nieuwe producten, zeggen de bronnen dat Microsoft zijn besturingssysteem wil verbeteren voor tablets. Onder meer de File Explorer, het log-inscherm en de desktopomgeving zouden beter geschikt moeten worden voor aanraakbesturing. Deze verbeteringen verschijnen mogelijk pas bij de volgende Windows-versie, die volgens Windows Central naar verwachting eind 2024 zal verschijnen. De kleinere Surface Pro en Arm-Surface Go 4 moeten herfst van 2023 of later verschijnen.

Microsoft Surface Go 3
Microsoft Surface Go 3

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 19-04-2023 19:21 34

19-04-2023 • 19:21

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20 feb 2023

Microsoft Surface Pro 9 Review

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Reacties (33)

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mjz2cool 19 april 2023 19:31
Een betere ervaring voor tablets zou echt mooi zijn, op dit moment is dit minimaal.
rene_fb @mjz2cool19 april 2023 19:38
Valt wel mee, vind ik...
Heb hier een Go3, en ja, het is geen Android tablet of iPad, maar slecht is het zeker niet.
koentjuh1987 @rene_fb19 april 2023 19:53
Wat zijn in jouw geval dan de voordelen van de android/iPad? Nog los van de ruime App Store etc? Of mis je vooral de performance van een echte laptop en veelzijdigheid van de Appstores?
rene_fb @koentjuh198719 april 2023 20:13
Een iPad heeft de Appstore en net iets betere touch, zo eerlijk moet men wel zijn.
Vooral die apps zal voor menig gebruiker wel een punt zijn.

Maar... Ik heb de surface go bewust gekocht en ben er verder super tevreden mee!
Zowel win11 touch, form factor als ook performance. Heb al die apps niet nodig.
Voor normaal gebruik is de kleine i3 snel genoeg. Als ik echt 'gas wil geven' haal ik m'n (oude) i7 laptop wel tevoorschijn.
Murazor4096 @koentjuh198719 april 2023 22:21
Ik heb alle mogelijkheden getest en ben voor mijn use case ook geland op een (tweedehands) surface go 2. Het is voor mij belangrijk dat het goed werkt met remote desktop, en Android en iOS hebben kleine maar irritante problemen met vooral het toetsenbord. Bonus is dat je vrijheid hebt om alles te installeren, ook al is de tabletervaring niet zo optimaal als iOS.
mjz2cool @rene_fb19 april 2023 19:54
Ik ben een tevreden Surface Go 2 gebruiker, maar er zijn een aantal dingen waar ik last van had in Windows (bij gebruik als tablet), zoals wanneer je op een tabblad tikt in een browser, dan lijkt dit in focus te blijven alsof de muis cursor hierop blijft staan. Met als gevolg dat de tooltip steeds verschijnt, terwijl ik al op andere plekken heb getikt. Net alsof de muis cursor niet altijd verplaatst bij aanrakingen.
Zo zijn er meer dingen waardoor ik ben overgestapt naar Debian, wat tot nu toe erg goed werkt, ook als tablet.
shakedown @mjz2cool19 april 2023 20:23
Ik mis vooral gestures. Links en rechts swipen in edge. Navigeren is echt muis gebaseerd. Je blijft soms rare focus zien op een icoontje.

Al met al ben ik wel erg tevreden over een surface go. Ik heb meerdere iPads en android tablets gehad. Nu een surface go3.
Qua gebruik en software staat apple met kop en schouders boven de rest. Dat is amper een gelijkwaardig speelveld te noemen. Maar dan vooral als gebruik voor media kijken.

Echter als totale ervaring komt de surface heel dicht in de buurt van een windows laptop. zeg 75% daar. Het navigeren en de snelheid moet simpelweg beter. Betere CPU en weg met eMMC geheugen.

Ik blijf bij mijn Surface. En als opvolger komt er weer een surface. Dat is mij al wel duidelijk.
Metrik @shakedown20 april 2023 12:22
Eens. Ik werk as we speak vanaf een Surface Laptop 4 (13 inch), dit is in feite een laptop maar wel met touchbediening.
Als laptop vind ik het echt een fantastisch apparaat - weinig gewicht, heel stil, snel en krachtig, een accu die met gemak een volle werkdag meegaat en een OS dat vrij is van bloatware van derden.
Ook de gezichtsherkenning bij het inloggen is echt zo'n functie waarvan je bij intensief gebruik pas echt merkt hoe soepel dat werkt en hoeveel tijd het je bespaart.

De touchbediening is echter niet te vergelijken met de souplesse van bijv. een iPad. Meer dan de helft van de aanrakingen wordt uberhaupt niet geregistreerd waardoor je meestal meerdere keren moet swipen om een actie uit te voeren. Plus dat heel veel gestures gewoon niet goed lijken te werken in veel applicaties (bijv. pinchen met twee vingers om in- of uit te zoomen). Mijn vrouw heeft wel een "echte" Surface die je als tablet kunt gebruiken, maar in de 7 jaar dat zij er inmiddels mee werkt heeft ze hem ook mischien 3 of 4 keer zonder toetsenbord gebruikt. Dus prima apparaten om op te werken, maar niet als iPad-vervanger voor consumptie.
Ik zou mijn iPad dan ook weer nooit als productie-apparaat gebruiken, dus er zit echt nog wel ergens een gat voor een product dat het beste van deze twee werelden combineert.

[Reactie gewijzigd door Metrik op 23 juli 2024 10:37]

mjz2cool @shakedown20 april 2023 08:32
Gestures werken bij mij wel goed, maar inderdaad die focus is bij mij ook een issue.
Nu ik Debian gebruik heb ik geen last meer van de irritatiepuntjes die ik met Windows heb, en gestures werken ook in Debian prima. Chrome OS Flex werkt ook prima, maar de slaapstand werkt dan helaas niet.
Z100 19 april 2023 20:05
Wat ik mis aan tablets is een goede case om er een echte laptop van te maken. Ik vind de kickstand prima als je tablet modus wilt gebruiken, maar ik vind het flut voor op schoot. Het werkt iig echt niet even prettig als een normale laptop.

Waar ik heel veel interesse naar zou hebben is een keyboard deck accessoire als de Surface Book 2, maar dan zonder enige hardware (op misschien accu na als extra accu en om het gewicht te balanceren).

Het handige aan Surface tablets is dat het enorm veel beter werkt voor multimonitor gebruik dan een Samsung tablet. Android en zelfs ook DeX is het gewoon niet t.o.v. Windows voor multimonitor desktop gebruik. En het is zo irritant dat Samsung de enigee optie is (of Apple), want al het andere ondersteunen geen video-uit over USB. Laat staan dat ze Thunderbolt/USB4 bieden voor docks.

Waar Surface producten erg goed mee werken zijn applicaties voor aantekeningen. Zoals OneNote. Heb je dat nodig, dan is een Surface een goede oplossing. Al persoonlijk zou ik wel een Rennaiser pen erbij kopen (zijn prettiger m.i.).

Maak je geen aantekingen, koop dan gewoon een laptop. Surface producten zijn dan echt overbodig. En tekenaars zou ik nog altijd een Wacom product aanraden.
WoutervOorschot @Z10019 april 2023 23:27
Het bestaat wel, krijgt goede reviews hoewel ik de aansluiting er altijd wat fragiel uit vind zien: https://www.brydge.com/pr...go?variant=32489509716073
ocf81 19 april 2023 19:33
Is Arm straks de enige optie? Op Windows lijkt nu nog niet performant genoeg op Arm om echt zoden aan de dijk te zetten. Het zou jammer zijn als de Go lijn nu exclusief op Arm over gaat en zo de performance nog schrijnender wordt dan die al was. De low end i3's die er nu in zitten zijn denk ik vooralsnog een betere optie. Hopelijk komt er eens een versie met meer dan 8GiB RAM, wan daar is het inmiddels wel hoog tijd voor. Zelfs met browsen heb je tegenwoordig een sloot RAM nodig.
Clevergyno @ocf8119 april 2023 19:52
ARM based cpu's kunnen gewoon heel goed zijn als je Apple haar werk ziet. Wel moeten ze ervoor ontwikkeld worden met een doel en niet opgepofte telefoon cpu's zodat Microsoft doet. Die werken inderdaad vrij matig.
Loller1
@Clevergyno19 april 2023 21:34
Grappig dat je denkt dat Apple's CPU's geen "opgepoft telefoon cpu's" zijn. Want dat is exact wat ze zijn. En daar is niks mis mee, duidelijk.
Clevergyno @Loller119 april 2023 21:38
M1 en M2 hebben wel degelijk een andere architectuur en instructiesetten voor bepaalde onderdelen dan de A series cpu's. Verder zijn de Qualcommn SQ chips letterlijk de laatste flagship Snapdragon met een hogere clock erop getieft en wat hogere powerlimit. Niet bepaald spannend.
jja2000 @Clevergyno19 april 2023 22:43
Welke flagship?
Laptop flagship? Ja
Telefoon flagship? Overduidelijk niet

8cx Gen 1 en 2 hebben beide de opzet van de 855 familie van processoren maar de Gen 3 (en dus ook de SQ3) hebben beide meer X1 en A78 cores en geen A55 cores vergeleken met de mobiele varianten.

Dit verschil gaat straks met Oryon alleen maar verder uiteen lopen met de introductie van de Oryon socs die origineel van Nuvia afkomen.
hiostu @Clevergyno19 april 2023 19:55
Microsoft ontwikkeld geen CPUs. Die zijn toch afhankelijk van een partij als Qualcomm.
Clevergyno @hiostu19 april 2023 20:27
Die afhankelijkheid hebben zij zelf gemaakt met een exclusivity deal die hun in de kont gebeten heeft aangezien Qualcomm helemaal niet goed is in desktop class ARM chips producren. Gelukkig is die binnenkort afgelopen.
hiostu @Clevergyno19 april 2023 20:39
Welk alternatief is er dan? Er is toch niet echt een producent die ARM desktop CPUs produceert.
Yalopa @hiostu19 april 2023 20:45
Zelf ontwikkelen, Apple haalt er goeie resultaten mee en ook MSFT ontwikkeld chips.
hiostu @Yalopa19 april 2023 21:12
Microsoft ontwikkelt alleen een aantal proprietary chips voor bv AI. Ze hebben geen kennis in huis van CPUs op basis van ARM. Apple heeft dat destijds ook allemaal ingekocht.
Clevergyno @hiostu19 april 2023 21:33
Wat is je punt? Dan koopt Microsoft dat ook. Dit is echt een non-issue.
jusch @hiostu20 april 2023 11:54
Dan moet een een leverancier opnieuw beginnen, er is een stuk meer ruimte in een tablet/laptop dan in een telefoon:

Link

Daar kan je niet tegenop met een snapdragon zo groot als een vingernagel.
g_v_rijn 19 april 2023 20:04
Voor de slechts surfende particulier niet interessant.
Add: zeker prijstechnisch t.o.v. Chromebook [bijv. Lenovo IdeaPad Chromebook Duet]

[Reactie gewijzigd door g_v_rijn op 23 juli 2024 10:37]

Cergorach
@g_v_rijn19 april 2023 20:38
Ik zou juist zeggen wellicht wel, want je hoeft er juist niet meer op te doen dan surfen.

Maar imho zou een iPad of zelfs een goeie Android Tablet dan nog steeds een betere keuze zijn vanuit de gebruikerservaring. De reden dat ik ook (zakelijk) een Surface Go 2 heb gekocht is dat er x86 Windows op draait en ik er dus meerdere dingen op kan installeren. Maar voor veel zaken heb ik toch liever een iPad...
Sjekster 19 april 2023 20:27
Oeh, een 11 inch surface pro zou ik wel interessant vinden. Ik heb lang een Surface 4 gebruikt, wat an sich prima werkte, maar echt wel traag was als ik wat productiefs wilde doen. Wilde graag upgraden naar een Surface Pro, maar vond 13 inch te groot, omdat ik het ook veel gebruikte op reis bijvoorbeeld. 11 inch klinkt als muziek in de oren iig, hopen dat het de hoge prijs ook een klein beetje drukt :). Ik wacht geduldig af, vrouwlief gebruikt de Surface 4 ondertussen lekker voor haar asian dramas :D
Roel1966
19 april 2023 21:29
Windows is nu niet direct het meest vriendelijke tablet OS en dat dan in combinatie met de vaak eenvoudige cpu's in de Surface Go serie maakt het geen strepentrekker. Als je dan al een Surface Go wilt met een wat snellere cpu dan ga je toch al snel qua prijs richting een iPad Air met M1 cpu. En tja ga je dan de stap maken naar een Surface Pro dan zit je gelijk aan de iPad Pro serie met M1 of M2 cpu.

Heb zelf ook nog zitten twijfelen voor een Surface Pro 8 of 9 maar de 9 viel al snel af omdat die te ver boven mijn budget uit gaat. Uiteindelijk ben ik toen toch gegaan voor een refurbished iPad Pro 11 met de Apple M1 cpu. Deels omdat de M1 gewoon een heel snelle cpu is en deel dat iPadOS een veel beter uitgewerkt tablet OS is. Zelfs ten opzichte van Android vind ik de Apple apps ook beter uitgewerkt en vaak toch intuïtiever werken.

( wel voor de duidelijkheid, ik ben geen Apple fanboy, Windows pc, Android smartphone )
triflip @Roel196620 april 2023 00:32
Op de iPad Pro mis ik toch wel een hoop dingen die op een Macbook (of windows laptop) bijvoorbeeld wel mogelijk zijn. Met de magic keyboard cover komt het niet in de buurt van de laptop ervaring die je met een surface wel hebt. De iPad met keyboard voelt een beetje als een gehandicapte macbook, veel dingen zijn net wat beperkter. Bij een surface is de tablet ervaring weer een beetje mank, het is maar welke van de 2 je belangrijk vindt.

De prijs van de iPad Pro’s zijn ook niet mals. En refurb/2de hands Surface Pro’s zijn ook een stuk goedkoper als een gloednieuwe.
Roel1966
@triflip20 april 2023 18:15
Op de iPad Pro mis ik toch wel een hoop dingen die op een Macbook (of windows laptop) bijvoorbeeld wel mogelijk zijn.
Voor mijn persoonlijk gebruik mis ik verder eigenlijk niet echt iets maar ik gebruik de iPad dan ook niet als vervanger van b.v. een laptop.
Met de magic keyboard cover komt het niet in de buurt van de laptop ervaring die je met een surface wel hebt.
Daarin vind ik eigenlijk weinig verschil maar ik gebruik dan ook niet zo'n magic keyboard maar gewoon een Logitech bluetooth keyboardje als het nodig is. Vind gewoon beide keyboardjes niet prettig typen dus daarin zit voor mij niet echt een verschil.
Bij een surface is de tablet ervaring weer een beetje mank, het is maar welke van de 2 je belangrijk vindt.
Tja, uiteindelijk zijn beiden tablets en ik ze op die manier ook gebruik en vergelijk. Dus voor mij is het tablet deel het belangrijkste en dan vind ik toch de iPad Pro een stuk prettiger werken.
Misterven1 19 april 2023 23:05
Misschien werkt Microsoft ook aan lichtere versie van Windows 11 speciaal voor tablets en ARM-laptops?
Jan Onderwater @Misterven124 april 2023 08:08
Eerder een meer voor ARM geoptimaliseerde versie.
breezie 20 april 2023 07:39
Zou dit het einde betekenen van de Surface Pro X lijn?
crankthisup @breezie20 april 2023 08:52
Vorig jaar heeft MS al geen nieuwe Pro X meer uitgebracht. Het is nu gewoon de Surface 9 Pro en je kunt kiezen uit een ARM of Intel versie.

ARM voor de Go lijkt me een perfecte keuze, aangezien je toch niet hele zware apps gaat draaien op een kleine tablet - maar je wilt wel een lange accuduur. Iets waar de huidige en vorige Go's toch niet zo best doen.

Was er maar een AMD versie van de surface pro 😥Intel 13de generatie is niet bepaald interessant qua efficiëntie/accuduur.

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