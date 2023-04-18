'Microsoft werkt aan eigen AI-chip voor trainen grote taalmodellen'

Microsoft werkt mogelijk aan zijn eigen AI-chip die bijvoorbeeld gebruikt kan worden om grote taalmodellen te trainen. Dat melden ingewijden aan The Information. Het bedrijf zou minder afhankelijk willen worden van dure chips van andere leveranciers.

Volgens anonieme bronnen van The Information werkt Microsoft al sinds 2019 aan zijn eigen AI-chip, met de codenaam Athena. Een kleine groep Microsoft- en OpenAI-medewerkers zou al toegang hebben tot de chip. Het bedrijf hoopt volgens The Information dat project Athena beter presteert dan de chips die het momenteel koopt van andere leveranciers. Dat moet tijd en geld besparen op zijn AI-werkzaamheden. Andere grote techbedrijven, zoals Amazon en Google, werken ook al aan eigen AI-chips.

Volgens bronnen wordt de chip gebruikt voor het trainen van grote taalmodellen en het ondersteunen van inferentie, bijvoorbeeld voor gebruik in AI-modellen als GPT-4 die het bedrijf gebruikt in Bing en Office. Microsoft kan de chips mogelijk 'volgend jaar al' breder beschikbaar maken. Het is echter niet bekend of de chips beschikbaar komen voor klanten die Microsoft Azure gebruiken, of dat ze alleen bedoeld zijn voor intern gebruik. Microsoft zou verder een interne roadmap met toekomstige generaties hebben.

Chips voor het trainen van AI-modellen worden momenteel vooral geproduceerd door Nvidia. Dat bedrijf biedt daarvoor onder meer zijn A100- en H100-accelerators aan. Microsoft zou met zijn eigen chips kosten willen besparen op de aanschaf van AI-chips. De techgigant ziet zijn chips volgens de bronnen echter niet als een 'brede vervanger voor Nvidia's producten'.

Er gaan al langer berichten rond dat Microsoft werkt aan eigen chips. In 2020 stelde Bloomberg dat het bedrijf Arm-chips in ontwikkeling heeft voor gebruik in servers en Surface-apparaten voor consumenten. Die vermeende chips zijn echter nog niet verschenen, hoewel het bedrijf eerder wel samenwerkte met Qualcomm aan Arm-chips voor in zijn Surface-line-up.