ChatGPT krijgt plug-ins om informatie uit externe diensten te verzamelen

OpenAI werkt aan plug-ins voor ChatGPT, waardoor de AI-chatbot informatie op kan zoeken via bijvoorbeeld Wolfram, Expedia en Slack. De chatbot krijgt ook een browserplug-in. Plug-ins worden eerst getest onder een klein aantal gebruikers.

Met de plug-ins krijgt ChatGPT toegang tot informatie buiten de trainingsdata waarmee de generatieve AI-bot is gemaakt. Die data gaat slechts tot 2021, waardoor antwoorden van de chatbot verouderde informatie konden bevatten, schrijft OpenAI. "Plug-ins kunnen de ogen en oren zijn van large language models", schrijft OpenAI. Na toestemming van de gebruiker kan ChatGPT ook acties uitvoeren met plug-ins, zoals het bestellen van eten of het boeken van vluchten.

Het AI-bedrijf erkent dat het gebruiken van plug-ins en externe bronnen het risico op onbedoelde of schadelijke antwoorden of acties kan vergroten. Zonder veiligheidsmaatregelen kon ChatGPT met plug-ins bijvoorbeeld prompt injection uitvoeren, waarbij de plug-in een andere prompt aan het taalmodel geeft dan de gebruiker bedoelde. Ook zouden plug-ins spammails kunnen sturen of verstuurde informatie kunnen misbruiken. Het gebruik van plug-ins gaat daarom gepaard met ongenoemde veiligheidsmaatregelen en gaat gefaseerd, om eventuele problemen beperkt te kunnen houden.

Bij de browserplug-in kunnen gebruikers bijvoorbeeld vragen wie in welke categorie onlangs Oscars won en of ChatGPT hier een gedicht van kan maken. Bij het zoeken naar bronnen kunnen gebruikers zien welke bronnen geraadpleegd zijn. Daarbij gebruikt OpenAI de Bing-zoekmachine en kan de browser alleen informatie verzamelen, dus geen formulieren invullen of op andere manieren interacteren met sites.

Met een code-interpreterplug-in kunnen gebruikers de chatbot Python-code in een sandboxed omgeving laten uitvoeren, wat wiskundige problemen, data-analyse en -visualisatie en het converteren van bestandsformaten mogelijk moet maken. De retrievalplug-in laat gebruikers weer zoeken in documenten van de gebruiker, op voorwaarde dat de gebruiker hier toegang voor geeft. Via Zapier moet deze plug-in bijvoorbeeld overweg kunnen met Gmail en Google Sheets.

De plug-ins worden nu met een kleine groep gebruikers getest, waaronder Plus-abonnees. Later moeten de plug-ins breder beschikbaar komen. Uiteindelijk moeten ontwikkelaars ook plug-ins kunnen gebruiken in hun OpenAI-implementaties en moeten ontwikkelaars plug-ins voor ChatGPT kunnen maken, zodat ChatGPT die bronnen kan raadplegen.