Amerikaanse mediabedrijven willen gecompenseerd worden door AI-bedrijven

News Media Alliance, een Amerikaanse belangenorganisatie voor mediabedrijven, wil dat Amerikaanse media gecompenseerd worden door ondernemingen die van hun content gebruikmaken om AI-modellen te trainen. Naar verluidt worden er juridische stappen overwogen.

Danielle Coffey, de executive vice president van de News Media Alliance, laat aan de redactie van The Wall Street Journal weten dat Amerikaanse mediabedrijven gecompenseerd willen worden door AI-bedrijven. "Onze content wordt momenteel gebruikt om elders waarde te creëren, ondanks het feit dat wij de investeringen hebben gedaan. Dat moet gecompenseerd worden", klinkt het. The Wall Street Journal meldt ook dat Robert Thomson, de chief executive van de Amerikaanse krant, tijdens een recente financiële vergadering heeft gezegd dat er compensatie moet zijn voor het gebruik van proprietary content. Er zouden volgens de man ook onderhandelingen met een AI-bedrijf lopen. Welk bedrijf dat is, is niet duidelijk.

OpenAI is een van de belangrijkste spelers op het gebied van generatieve kunstmatige intelligentie, die ook gebruikmaakt van content van nieuwswebsites. Volgens The Wall Street Journal zou Sam Altman, de ceo van OpenAI, in het verleden verklaard hebben dat het billijke gebruik van materiaal dat op het internet is verschenen, belangrijk is. OpenAI zou contracten hebben gesloten om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud en zou ook gewillig zijn om te betalen voor data van zeer hoge kwaliteit. Welke data de man op het oog heeft, is echter niet duidelijk.