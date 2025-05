'Muziekmaatschappij UMG wil dat streamingdiensten AI-ontwikkelaars blokkeren'

Universal Media Group wil volgens de Financial Times dat streamingdiensten als Spotify en Apple Music toegang voor generatieve-AI-ontwikkelaars tot hun diensten blokkeren. De AI-ontwikkelaars zouden auteursrechtelijk beschermd UMG-materiaal gebruiken om eigen muziek te maken.

De muziekmaatschappij zou onder meer Spotify en Apple hebben gevraagd het voor generatieve-AI-diensten onmogelijk te maken om melodieën en songteksten te scrapen van auteursrechtelijk beschermd UMG-materiaal. Dat schrijft de Financial Times op basis van ingezien e-mailverkeer. In een van de mails zegt UMG 'niet te aarzelen om stappen te ondernemen om onze rechten en die van onze artiesten te beschermen'. Het is niet duidelijk aan wat voor stappen UMG denkt.

Op dit moment zijn er generatieve-AI-muziekdiensten die bestaande liedjes gebruiken om op basis daarvan nieuwe muziek te maken. Een anonieme FT-bron zegt dat Universal regelmatig verwijderingsverzoeken naar streamingdiensten stuurt om deze AI-muziek offline te halen. Gebruikers zouden de diensten kunnen vragen om muziek te maken met combinaties van songteksten, stemmen en thema's van verschillende artiesten. Apple en Spotify reageerden niet op vragen van het medium. Eerder besloot Google een generatieve-AI-muziektool niet uit te brengen vanwege de auteursrechtelijke problemen.