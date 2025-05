AI-plaatjesgenerator Midjourney pauzeert gratis probeerversie - update

AI-bedrijf Midjourney, bekend van de gelijknamige generatieve AI die afbeeldingen kan maken, heeft de gratis variant van zijn dienst tijdelijk stilgelegd wegens een te grote vraag, maar ook 'misbruik van de probeerversie'.

Midjourney bood voorheen een gratis probeerversie van de AI-afbeeldingengenerator aan, waarbij gebruikers 25 gratis afbeeldingen konden genereren. Daarna moet je een abonnement nemen, dat 10 dollar per maand kost. Op dinsdag meldde Midjourney-kopstuk David Holz dat de gratis versie door 'overweldigende vraag [naar de dienst in zijn algemeen] en misbruik van de probeerversie' tijdelijk stopgezet werd. Een dag later schreef hij: "We hebben geprobeerd de probeerversie weer aan te zetten met nieuwe beveiligingen tegen misbruik, maar die leken niet voldoende te zijn, dus zetten we het weer uit om de service voor alle anderen te behouden."

Midjourney hanteert een aantal verboden begrippen, zo schrijft onder andere The Verge. Zo is het verboden om de term 'gearresteerd' te gebruiken, vermoedelijk omdat dit het mogelijk maakt om vervalste beelden van arrestaties te verspreiden als nepnieuws. Dat deed een Bellingcat-onderzoeksjournalist bijvoorbeeld eerder deze maand, hoewel hij er wel bij zette dat de foto's gegenereerd waren. Verder is bijvoorbeeld 'Xi Jinping' verboden. Daarover zei Holz eerder dit jaar: "Het is de vraag of het grotere goed is dat [Chinezen] de technologie kunnen gebruiken of dat jullie politieke satire kunnen maken."

Midjourney heeft twee grote concurrenten: Dall-E en Stable Diffusion. Vergeleken met Midjourney laat Stable Diffusion zijn gebruikers behoorlijk vrij, terwijl Dall-E juist eist dat alle gegenereerde content kindvriendelijk is.

Update, vrijdag: Midjourney-voorman Holz heeft tegenover The Verge verduidelijkt dat hij met 'misbruik' doelde op het aanmaken van meerdere accounts om de beperkingen van de gratis probeerversie te omzeilen, en niet het creëren van nepnieuwsplaatjes.

Beeld: Eliot Higgins op Twitter