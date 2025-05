IDC: Sony verkoopt 270.000 exemplaren PS VR2, prijsverlaging nodig

Onderzoekbureau IDC schat in dat in de eerste weken na de release van de PS VR2-headset ongeveer 270.000 exemplaren over de toonbank gaan. Sony zou zelf naar verluidt veel hogere verkoopdoelen gehad hebben en die naar beneden bijgesteld hebben. Sony zelf ontkent dat en heeft geen doelen openbaar gemaakt.

Dat schrijft Bloomberg op basis van informatie van het onderzoeksbureau. IDC legt de blaam bij de economische omstandigheden van nu. "Consumenten over de hele wereld worden geconfronteerd met stijgende kosten van levensonderhoud, stijgende rentetarieven en meer en meer ontslagen. VR-headsets zijn in het huidige economische klimaat niet prioriteit nummer één bij de meeste consumenten", zegt IDC-topman Francisco Jeronimo. Sterker nog, het onderzoeksbureau vermoedt dat een prijsverlaging nodig is om een 'complete ramp' voor wat betreft hun nieuwe product af te wenden.

Dat de verkoopcijfers tegenvallen in vergelijking met Sony's projecties, zijn uitspraken van Bloomberg op basis van bronnen 'die bekend zijn met de kwestie'. In oktober van vorig jaar schreef het financieel persbureau dat Sony tegen maart van dit jaar twee miljoen PS VR2's geproduceerd wilde hebben. De implicatie daar leek te zijn dat Sony dan ook een dergelijk aantal verkocht zou willen hebben rond dezelfde tijd.

In januari van dit jaar schreef Bloomberg dat Sony die verwachting bij had gesteld op basis van 'tegenvallende vroege pre-orders'. De verwachte leveringen tot eind maart werden bijgesteld tot 1 miljoen exemplaren, dus een halvering. Verder schreef Bloomberg: "Het bedrijf is nu van plan om zo'n anderhalf miljoen exemplaren te leveren tussen april [2023] en maart [2024]".

Sony heeft daar zelf op gereageerd tegenover GamesIndustry.biz, na de tweede Bloomberg-publicatie. Het zei 'enthousiasme te zien van PlayStation-fans voor de aankomende release' en dat 'PS VR2-productieaantallen niet naar beneden bijgesteld zijn'.

De PS VR2 kwam op 22 februari uit en kost in Europa 600 euro. Ten tijde van de release waren er triple-A-vr-ervaringen beschikbaar in de vorm van Horizon: Call of the Mountain en Gran Turismo 7. Verder moeten meer dan 100 vr-games voor deze headset in ontwikkeling zijn. Daarnaast zet Sony hoog in op de metaverse, maar dat werpt tot op heden zijn vruchten nog niet af. Dat is een probleem dat Meta ook parten speelt.

Update, 21.49 uur: aanvullende informatie over Bloombergs claims over productie- en leveringsaantallen toegevoegd, alsmede de reactie van Sony daarop.

Deze video hoort bij een geschreven review.