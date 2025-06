Sony-adapter voor gebruik PS VR2 op pc's verschijnt bij keuringsinstantie

Sony lijkt te werken aan een adapter om de PS VR2-headset te gebruiken op pc's. De adapter in kwestie is verschenen bij een Zuid-Koreaanse keuringsinstantie. Sony kondigde eerder al aan dat de VR-headset ook pc-ondersteuning zou krijgen, maar zei niet hoe dat zou gaan werken.

De PlayStation VR2-pc-adapter verscheen bij de National Radio Research Agency uit Zuid-Korea, zo meldde VR-youtuber Brad Lynch op sociale media. De certificering bevat de term 'PlayStation VR2 PC adapter', hoewel er verder geen concrete details over de adapter worden gedeeld. Het is ook niet bekend wanneer de adapter beschikbaar komt of wat deze gaat kosten.

Dat de PS VR2 mogelijk een adapter vereist voor gebruik op de pc, komt niet als een verrassing. De headset gebruikt een enkele USB-C-kabel, die de headset tegelijkertijd van 12V Power Delivery, DisplayPort-signalen en USB 3.0-data voorziet. Dat werkt niet zomaar op alle USB-C-poorten. De headset lijkt ondersteund te worden door zogeheten VirtualLink-poorten, die op sommige Nvidia GeForce RTX 20-gpu's zitten. Ook de 'VR'-USB-C-poorten op sommige AMD Radeon RX 6000-videokaarten lijken ondersteund te worden. Dat meldde iVRy, dat werkte aan custom Windows-drivers voor de PS VR2. Voor overige apparaten is een VirtualLink-adapter nodig, meldde die ontwikkelaar vorig jaar.

Sony bevestigde in februari al dat zijn PlayStation VR2 ondersteund gaat worden door pc's. Momenteel werkt de VR-headset enkel in combinatie met een PlayStation 5-console. De fabrikant zei eerder dat de pc-ondersteuning later dit jaar beschikbaar komt, zonder een concrete releasedatum te noemen. Het bedrijf zei toen overigens niets over de manier waarop de headset compatibel gemaakt zou worden met pc's. Nu blijkt dat dus middels een losse adapter te gaan gebeuren. De PlayStation VR2-headset zelf kwam vorig jaar op de markt.