Sony maakt hele line-up bekend voor release PlayStation VR2

Sony heeft de hele line-up aan games bekendgemaakt die zal verschijnen rond de release van de PlayStation VR2. Die verschijnt over een maand. Tussen de nieuwe games zit onder meer een nieuwe versie van Tetris Effect.

Het gaat in totaal om 13 nieuwe titels, zegt Sony. Daaronder zit een game over herinneringen, Before Your Eyes, die gebruikmaakt van besturing met oogbewegingen. Ook komt er met Pavlov VR een shooter en een puzzelgame met Puzzling Places. Ook Rez Infinite, die meer dan zes jaar geleden uitkwam voor de eerste PS VR, zit bij de line-up voor de PS VR2.

Behalve die games kunnen PS VR2-gebruikers ook aan de slag met Gran Turismo 7, dat na een update zal werken in VR. Daarmee kunnen gebruikers online racen, maar racen in splitscreen is niet mogelijk met de headset. De PS VR2 komt 22 februari uit en kost dan 600 euro. De VR-headset werkt alleen met een PlayStation 5, die na enkele jaren van tekorten nu beter verkrijgbaar is. Tweakers publiceerde al een preview van de PlayStation VR2.