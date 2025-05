Meta stopt ondersteuning van originele Quest-headset

Meta stopt binnenkort met de ondersteuning van de originele Quest-vr-headset. De headset blijft wel bruikbaar, maar krijgt geen nieuwe functies meer. Security- en bugfixes blijven tot 2024 beschikbaar, maar sommige bestaande sociale features verdwijnen sneller.

Dat schrijft Meta in een e-mail aan gebruikers, die enkele tweakers hebben ontvangen. Het bedrijf zegt dat het in de toekomst geen nieuwe features meer uitbrengt voor de Quest-headset. Daarbij noemt Meta geen harde datum, maar het bedrijf impliceert dat de verandering per direct wordt doorgezet. Er verdwijnen ook verschillende functies van de headset. Zo kunnen gebruikers niet lang een party opzetten of zich daarbij aansluiten. Ook dat lijkt per direct te gebeuren.

Vanaf 5 maart van dit jaar is het ook niet meer mogelijk Meta's metaversewereld Horizon Home te gebruiken. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk de huizen van andere gebruikers te bezoeken of anderen uit te nodigen in een eigen huis, de centrale hub waar metaversegebruikers samen kunnen komen.

Meta schrijft dat de Quest 1 verder nog wel bruikbaar blijft maar dat het slechts geen nieuwe features meer uitbrengt. Het bedrijf brengt nog een jaar 'kritieke bugfixes en securitypatches' uit. Dat doet het tot 2024.

De originele Quest 1 kwam in mei 2019 uit. Meta noemt geen specifieke reden waarom het stopt met de ondersteuning voor de headset. Het bedrijf zegt alleen 'naar te toekomst te kijken', maar verdere details ontbreken. Meta bracht in oktober vorig jaar de Meta Quest Pro uit, een dure headset die de opvolger was van de Quest 2, die zelf twee jaar daarvoor uit kwam.