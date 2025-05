Meta verhoogt maximale gpu-kracht van Quest 2 met zeven procent na update

Meta heeft de Quest 2-virtualrealityheadset een update gegeven waarmee de maximale snelheid van het apparaat zo'n zeven procent stijgt. Dat gebeurt vooral door gpu-berekeningen anders uit te voeren.

In de nieuwe software-update, v49, krijgt de Quest 2-headset volgens Meta ongeveer zeven procent meer rekensnelheid in de gpu in het apparaat. Die stijgt dan van een frequentie van 490MHz naar 525MHz. Ontwikkelaars hoeven daarvoor ook niets speciaals te doen; het dynamische overkloksysteem verhoogt de gpu-frequenties automatisch als dat nodig is om een app beter te laten draaien.

Dat gebeurt bijvoorbeeld als appmakers dynamische foveation hebben ingeschakeld voor een app. In dat geval gaat niet de foveationrate omhoog, maar de gpu-snelheid. Daarmee kunnen ontwikkelaars een hogere pixeldichtheid krijgen zonder de resolutie te veel te verlagen. Een woordvoerder van Meta zegt tegen The Verge dat de verandering geen grote impact zal hebben op de accuduur van de headset, omdat de extra rekenkracht alleen wordt ingeschakeld op het moment dat dat nodig is.

De update is mogelijk een van de laatste grote veranderingen aan de headset. Volgend jaar komt naar verwachting al de opvolger uit, de Quest 3. Eerder dit jaar bracht Meta ook al de veel duurdere Quest Pro uit.