Opvolger Meta Quest 2-headset komt volgend jaar uit

De opvolger van de Meta Quest 2-VR-headset komt volgend jaar uit. Dat heeft Meta aangekondigd bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. De Quest 2 verscheen in het najaar van 2020, de eerste Quest kwam in het voorjaar van 2019 uit.

Daarmee laat de opvolger van de Quest 2 tussen 2,5 en 3 jaar op zich wachten. De kosten van zijn Reality Labs-divisie zijn door de komende release behoorlijk gestegen, zegt Meta. Het bedrijf heeft al veel mensen dit jaar aangenomen en de verliezen van de divisie zullen volgend jaar nog verder oplopen. Sowieso nam Meta veel mensen aan: het personeelsbestand groeide met 28 procent naar meer dan 87.000 medewerkers.

Meta bracht dit najaar al de Quest Pro uit, een duurdere VR-headset die vooral bedoeld is voor bedrijven en zakelijk gebruik. De opvolger van de Quest 2 zal weer een op consumenten en gaming gericht product zijn.

De omzet van Meta daalde licht tot 27,7 miljard dollar, vooral door de wisselkoers van de dollar. Zonder schommelingen in de koers zou de omzet licht gestegen zijn ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, claimt het bedrijf. Het netto-inkomen halveerde en kwam uit op 4,4 miljard dollar en dat komt vooral door gestegen kosten. Het aantal dagelijkse en maandelijkse gebruikers van Meta-producten groeide licht. In totaal gebruiken 3,71 miljard mensen nu een of meerdere diensten van Meta elke maand, een stijging van 3 procent.