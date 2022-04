Meta investeert minder in metaverse dan eerder gepland

Meta zal dit jaar minder investeren in producten en diensten voor de metaverse dan het eerder had gepland. Het lijkt te gaan om 3 miljard dollar minder. Meta wilde jaarlijks ongeveer 10 miljard dollar stoppen in zijn metaverseprojecten.

Meta schroeft volgens een toelichting op de kwartaalcijfers de investeringen terug vanwege de situatie van het bedrijf. "Deze investeringen zullen belangrijk zijn voor ons succes en onze groei op lange termijn, dus ik denk nog steeds dat we ze moeten doen. Met onze huidige groei hebben we echter het plan om het tempo van investeren terug te schroeven." Bij de financiële toelichting blijkt dat Meta denkt dit jaar 87 tot 92 miljard dollar uit te geven in plaats van 90 tot 95 miljard dollar: ongeveer 3 miljard minder.

Voorman Mark Zuckerberg sprak ook over de komende Quest-headset, die nu nog Project Cambria heet. Details volgen in de komende maanden en de release volgt later dit jaar, herhaalde de Facebook-oprichter. Het platform Horizon zal niet alleen werken op Cambria, maar ook op andere platforms buiten VR en AR. Dat moet het schaal geven. Het maken van oogcontact en het overbrengen van gezichtsuitdrukkingen kan wel alleen met Cambria.

Het aantal gebruikers van Meta's huidige platforms als Facebook en WhatsApp groeide van 2,82 miljard naar 2,87 miljard gebruikers. De groei zat vooral bij Facebook. Door het afsluiten van Rusland als gevolg van de oorlog in Oekraïne verloor Meta gebruikers.

Op Instagram brengen gebruikers inmiddels 20 procent van hun tijd door in de korte video's van Reels en Meta ziet een grote toekomst in algoritmische feeds met content van vreemden die niet in de vriendenlijst van de gebruiker staan. Reels is de TikTok-kopie van Meta. De tijd op Reels gaat ten koste van tijd in andere functies van Instagram, zoals de normale feed en Stories. De omzet van Meta kwam uit op ongeveer 27,9 miljard dollar, een stijging van 7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De winst kwam uit op 7,5 miljard dollar, 21 procent minder dan een jaar geleden.