Centraal-Afrikaanse Republiek erkent bitcoin als officieel betaalmiddel

De Centraal-Afrikaanse Republiek heeft de bitcoin uitgeroepen tot officieel betaalmiddel, bevestigt het bureau van de president. De CAR is het tweede land ter wereld dat hiertoe overgaat. El Salvador deed hetzelfde in 2021.

Een wetsvoorstel dat het gebruik van cryptocurrency regelt, werd unaniem aangenomen door het parlement van de Centraal-Afrikaanse Republiek, schrijft onder meer persbureau Reuters. De wet moet 'de omstandigheden van de Centraal-Afrikaanse burgers verbeteren', zegt een woordvoerder van de president tegen Reuters. De Centraal-Afrikaanse Republiek is een van de armste landen ter wereld, ondanks grote voorraden diamanten, goud en uranium.

Critici stellen dat het wetsvoorstel de bestaande valuta in de Centraal-Afrikaanse Republiek ondermijnt. De CAR is een van de landen die gebruikmaken van de CFA-frank, een munteenheid die wordt gesteund door Frankrijk en gereguleerd door de BEAC, de Bank van Centraal-Afrikaanse Staten. Twee voormalige premiers van het land ondertekenden vorige week een brief waarin ze hun bezorgheid uitten over de invoering van de bitcoin als wettig betaalmiddel zonder begeleiding door de BEAC.

De bank laat aan Reuters weten niet eerder op de hoogte te zijn geweest van de wet. "De BEAC vernam op hetzelfde moment als het publiek van de uitvaardiging van een nieuwe wet op cryptocurrency in de Centraal-Afrikaanse Republiek", vertelt een woordvoerder aan het persbureau.

De Centraal-Afrikaanse Republiek is niet het eerste land dat de bitcoin erkent als wettig betaalmiddel. El Salvador deed vorig jaar hetzelfde. Het Centraal-Amerikaanse land wilde met die stap de economie op gang brengen en nam de bitcoin in september officieel in gebruik.