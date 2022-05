India wil digitale roepie ontwikkelen en meer belasting heffen op cryptovaluta

India wil binnen twee jaar een eigen digitale munt hebben. Het land wil een Digitale Roepee uitgeven via de centrale bank van het land. Ook wil India een belasting van dertig procent heffen op alle vormen van cryptovaluta.

India's minister van Financiën Nirmala Sitharaman noemt dat plan tijdens de uiteenzetting van het budget voor het komende jaar. Daarin zegt ze dat de centrale bank van India ergens in het financiële jaar met een Digitale Roepie moet komen, een digitale variant van de nationale munt van het land. India's fiscale jaar begint op 1 april. De munt zou dus in 2022 of begin 2023 uit moeten komen. Veel details over hoe de munt eruit moet komen te zien of hoe die in de praktijk moet werken geeft Sitharaman niet. Ze zegt dat die moet draaien op een blockchain en dat het idee erachter is dat een digitale munt 'een grote boost' kan zijn voor de digitale economie in het land.

De minister doet ook het voorstel om meer belasting te heffen op cryptovaluta en andere digitale eigendommen. In een bijbehorend memo zegt Sitharaman dat het land een vlaktaks van dertig procent wil hebben voor alle inkomsten uit cryptovaluta. Daarnaast zou er een belasting van een procent worden geheven op alle verkopen van cryptovaluta. Ook andere cryptoactiva, bijvoorbeeld NFT's, zouden belastinghevig worden. De belasting is hoger dan India's 15 procent die het heft op inkomen uit vermogen, maar is nog steeds beter dan een volledig verbod op cryptogeld. Investeerders waren daar huiverig voor omdat er al langer geruchten gingen dat India cryptovaluta helemaal zou willen verbieden.

India is niet het eerste land dat een eigen digitale munt wil hebben. De Chinese centrale bank heeft al vergaande experimenten lopen met een Digitale Yuan. In andere landen, waaronder Nigeria, de Bahamas, Grenada en een aantal Caribbische eilanden hebben al een eigen munt. Japan en de Verenigde Staten onderzoeken de mogelijkheden, en Europa heeft al aangegeven een digitale euro te gaan ontwikkelen.