Minister wil mogelijkheid van anoniem betalen met 'steeds reëlere' digitale euro

Minister Kaag van Financiën noemt het 'steeds reëler' dat er een digitale euro komt. Nederland zet daar hoog op in, maar de minister eist wel bepaalde privacywaarborgen voor de digitale tegenhanger van giraal geld waaraan de Europese bank momenteel werkt.

Sigrid Kaag van Financiën schrijft in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de digitale euro en de 'ontwerpkeuzes' die er zijn gemaakt. Ook beschrijft ze de eisen die Nederland in de afgelopen jaren aan het project heeft gesteld. De digitale euro bestaat nog niet, maar wordt momenteel onderzocht door de Europese Centrale Bank. Een digitale valuta zou een soort cryptovaluta kunnen worden, die werkt als tegenhanger van giraal geld. De ECB begon vorig jaar een consultatie en besloot daarna door te gaan met de ontwikkeling ervan. Momenteel wordt het praktische gebruik in kaart gebracht.

''De introductie van de digitale euro wordt steeds reëler", schrijft Kaag. "Ik vind het van belang dat we in Nederland, met onze innovatieve en open economie, actief aan deze gedachtevorming deelnemen." De minister zegt dat de munt 'mede dankzij de inzet van Nederland hoog op de agenda van de Eurogroep is gekomen'.

Kaag wil wel verschillende waarborgen en eisen in het ontwerpproces. "De privacy van gebruikers moet zorgvuldig worden vormgegeven, evenals de waarborgen om te voorkomen dat de digitale euro wordt gebruikt voor witwassen, terrorismefinanciering en belastingontduiking", schrijft de minister. In de praktijk betekent dit dat gebruikers anoniem moeten kunnen betalen, in ieder geval voor betalingen tot een bepaalde hoogte. Kaag wil ook afwachten wat het onderzoek van de ECB zegt over de bruikbaarheid en de mogelijke kosten voor winkeliers.

Het is nog steeds niet bekend hoe de munt er in de praktijk uit komt te zien. Kaag laat dat besluit aan de ECB. "Wel zie ik een rekeninggebaseerde digitale euro, waarbij iedereen een digitale eurorekening kan openen, als meest de voor de hand liggende basis", zegt ze. Het is volgens de minister essentieel dat het ook mogelijk is om offline betalingen uit te voeren. Dat laatste werd tijdens een proef al gedaan en bleek technisch haalbaar te zijn. Ook moet de munt volgens de minister geen vervanging worden van betaalrekeningen bij banken of contant geld. "De digitale euro zie ik als een aanvulling, niet als vervanging. Consumenten kunnen met hun bestaande contante geld en bankrekeningen blijven betalen, maar krijgen met de digitale euro een alternatief."

Diverse landen werken wereldwijd aan een digitale munt. Dat is een munt die door de centrale bank wordt beheerd en uitgegeven. De Chinese centrale bank heeft al vergevorderde experimenten lopen met een digitale yuan, en de VS en Japan zijn bezig met de ontwikkeling van een soortgelijke munt. Verschillende landen, waaronder Nigeria, de Bahama's, Grenada en een aantal Caribische eilanden hebben al zo'n munt.