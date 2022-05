Europese Centrale Bank gaat door met ontwikkelen van 'digitale euro'

De Europese Centrale Bank gaat door met het plan voor een 'digitale euro'. De komende twee jaar gaat de ECB werken aan een concept voor een eigen cryptomunt die volgens de bank 'cash moet aanvullen, niet vervangen'. De eerste stap is om het praktisch gebruik in kaart te brengen.

De Europese Centrale Bank heeft groen licht gegeven om door te gaan met het project. Binnenkort begint de ECB met de onderzoeksfase daarvan. Daarbij wordt er onder andere een conceptversie van de munt gemaakt, en worden verschillende mogelijke obstakels ervan in kaart gebracht. De onderzoeksfase duurt 24 maanden, zegt de ECB.

Tijdens die onderzoeksfase wil de bank onderzoeken hoe een mogelijk functioneel ontwerp van een digitale euro eruit ziet. De bank gaat focusgroepen gebruiken, maar ook prototypes en 'conceptuele werken' van een digitale versie van de valuta maken. Daarnaast wordt er in de onderzoeksfase samen met Europese autoriteiten gekeken naar juridische kaders. Tot slot kijken de onderzoekers naar 'de mogelijke impact van een digitale euro op de markt', en naar verschillende ontwerpen waarbij met name privacy en gebruiksgemak voorop staan. "Het onderzoek gaat ook een verdienmodel definiëren voor tussenpartijen binnen het ecosysteem", schrijft de ECB.

De Europese Centrale Bank wil al langer een digitale munt. Dat moet een tegenhanger worden van giraal geld, en worden beheerd door een centrale autoriteit. In januari van dit jaar opende de ECB een consultatie voor de plannen, al verwijst het in de nieuwe aankondiging niet naar de resultaten daarvan. Ook zijn er eerder al experimenten gedaan rondom privacy, antiwitwaspraktijken, de ledger die transacties bijhoudt, en het praktisch gebruik als er geen internet beschikbaar is. Daarbij werden 'geen technische obstakels gevonden'.

Het is nog steeds niet bekend hoe de digitale euro eruit moet komen te zien. Aanvankelijk hintte de bank erop dat die specifiek geen blockchain zou gebruiken, maar in de nieuwe aankondiging zinspeelt het daar wel op. Blockchain zou een mogelijke ledger kunnen vormen, maar dat kan ook met het Target Instant Payment Settlement-systeem. Beide zouden 40.000 transacties per seconde kunnen verwerken. "De experimenten tonen ook aan dat centrale en decentrale elementen kunnen worden gecombineerd", schrijft de bank. Volgens die experimenten zou de infrastructuur ook milieuvriendelijk zijn. "Voor de architecturen die zijn getest is het stroomverbruik van tienduizenden transacties per seconde verwaarloosbaar in vergelijking met het energieverbruik van cryptovaluta zoals bitcoin."