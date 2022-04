Leden Europarlement steunen wetsvoorstel voor verbod anonieme cryptotransacties

Leden van het Europarlement hebben ingestemd met een wetsvoorstel voor het aanscherpen van de cryptoregels, die onder andere anonieme transacties moeten verbieden. EU-lidstaten moeten nog akkoord gaan. In april behandelt het hele Parlement het voorstel.

Het wetsvoorstel is goedgekeurd door twee commissies van het Europees Parlement, met 93 stemmen voor en 14 stemmen tegen. Volgens leden van het Parlement is het wetsvoorstel onder meer bedoeld om transacties met cryptovaluta te kunnen volgen, om zo zaken als fraude en witwassen tegen te kunnen gaan.

Als onderdeel van het voorstel moet bij iedere cryptotransactie informatie beschikbaar zijn over 'de bron' en de ontvanger van de cryptovaluta. Die informatie zou op aanvraag beschikbaar gesteld moeten worden aan bevoegde autoriteiten. Dat zou betekenen dat crypto-exchanges gegevens van hun klanten moeten verzamelen, bewaren en op aanvraag verstrekken aan autoriteiten. Dat zou het makkelijker moeten maken om verdachte transacties te identificeren en digitale activa te bevriezen, zegt de Spaanse Europarlementariër Ernest Urtasun.

De wet zou ook van toepassing zijn op transacties vanuit 'unhosted wallets', die in het beheer van particuliere gebruikers zijn. Het Europarlement zegt niet concreet hoe dat gehandhaafd moet worden, maar stelt dat 'technologische oplossingen' ervoor moeten zorgen dat overdrachten van cryptovaluta individueel geïdentificeerd kunnen worden. Het voorstel dat de Europese Commissie vorig jaar indiende, gold voornamelijk voor anonieme cryptowallets bij financiële dienstverleners, zoals exchanges.

Er zijn momenteel helemaal geen voorwaarden vanuit de EU om cryptotransacties te volgen. De Europese Commissie stelde eerder voor om nieuwe regels toe te passen op transacties vanaf 1000 euro, schrijft ook Reuters, maar het Europarlement heeft gestemd om die minimumdrempel uit het voorstel te schrappen. Daarmee zouden de regels ook van toepassing zijn op kleine transacties, als die regels daadwerkelijk van kracht worden.

De leden van het Europarlement willen verder dat de Europese bankenautoriteit EBA een openbaar register aanlegt. In dat register moeten bedrijven en diensten opgenomen worden die betrokken zijn bij cryptohandel en 'een hoog risico lopen' op het witwassen van geld en het financieren van terrorisme en andere criminele activiteiten, zo stelt het Europarlement. Ook bedrijven die niet voldoen aan de regels moeten in dat register worden opgenomen.

Voorlopig is dit alleen een wetsvoorstel. De leden van het Europees Parlement gaan nog met de lidstaten van de EU onderhandelen over de inhoud. Volgens Reuters zijn EU-lidstaten het er onderling al over eens dat er geen minimumdrempels moeten komen bij de eventuele traceerregels. In april vindt verder nog een plenaire zitting plaats, waarin het volledige Europarlement zich over het voorstel buigt.