Europees Parlement wil verbod op gezichtsherkenning in publieke ruimte

Het Europees Parlement wil een totaalverbod op gezichtsherkenning in de publieke ruimte. Een meerderheid van de parlementariërs heeft voor een resolutie gestemd die adviseert dat surveillancetechnologie met kunstmatige intelligentie in het openbaar verboden moet worden.

De Europarlementariërs stemden over de resoluties die in een rapport van het Comité voor Burgervrijheden, Gerechtigheid en Binnenlandse Zaken werden voorgesteld. Het comité heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het gebruik van biometrische opsporingsmiddelen bij Europese politiekorpsen. Het rapport doet enkele tientallen aanbevelingen voor het beschermen van Europese burgers tegen zulke opsporingsmiddelen. Ook staan er aanbevelingen in tegen het gebruik van kunstmatige intelligentie om bijvoorbeeld misdaden op te lossen, maar ook om bijvoorbeeld 'sociale kredietscores' tegen te gaan. De resolutie is met 377 stemmen aangenomen. 248 parlementariërs stemden tegen het voorstel. Met de stemming gaan de resoluties richting de Europese Commissie.

In de resolutie waarschuwen de parlementariërs dat identificatiesystemen die op basis van kunstmatige intelligentie mensen identificeren vaker fouten maken op het gebied van etniciteiten of seksuele voorkeuren. Dat is 'extra problematisch in de context van opsporing en veroordelingen'. Het gaat dan specifiek over biometrische opsporing en dan met name gezichtsherkenningstechnologieën. De parlementariërs stellen dat burgers alleen gevolgd mogen worden als ze van een misdaad verdacht worden. Naast databases van bijvoorbeeld politie- en inlichtingendiensten wil het EP ook private bedrijven zoals het controversiële Clearview AI verbieden om databases aan te leggen met gegevens van Europese burgers.

Het Parlement roept de Europees Commissie op 'via juridische en niet-juridische wegen een verbod op iedere verwerking van biometrische data, inclusief gezichtsherkenning, voor opsporingsdoeleinden die leiden tot massasurveillance in de publieke ruimte te implementeren'. Dat zou betekenen dat er nergens in de Europese Unie meer publieke camera's met gezichtsherkenning mogen worden ingezet. Andere regels die volgens de parlementariërs moeten worden doorgevoerd is dat er altijd menselijke supervisie moet zijn bij algoritmisch besluitvoering en dat publieke instanties opensourcesoftware moeten gebruiken om transparanter te worden.

Met de resolutie wil het parlement ook optreden tegen het iBorderCtrl-project. Dat is een onderzoeksproject met Europese financiering waarmee wordt gekeken hoe grensbewaking kan worden gedigitaliseerd. Het project heeft in het verleden veel kritiek gekregen, met name van privacyvoorvechters. Die vinden dat de voorstellen teveel inbreuk maken op de rechten van reizigers. In de resolutie wordt specifiek opgeroepen het onderzoek stop te zetten.