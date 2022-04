Europese Commissie wil USB-C-poort en USB Power Delivery standaard maken

De Europese Commissie gaat een wetsvoorstel indienen waarin verplicht wordt dat smartphones en andere apparaten in de toekomst allemaal een USB-C-poort krijgen. Ook moeten snellaadtechnieken geharmoniseerd worden en telefoons zonder lader te koop komen.

Dat maakt de EC bekend in een persbericht. Het gaat naast nieuwe, bedraad oplaadbare smartphones ook over nieuwe tablets, digitale camera's, hoofdtelefoons, headsets, draagbare speakers en handheld-consoles, eveneens bedraad oplaadbaar. Apparaten die enkel draadloos oplaadbaar zijn, worden niet verboden. Naast de USB-C-poort is het alsnog toegestaan om een ander soort poort op te nemen in het apparaat, hoewel te betwijfelen valt of fabrikanten twee poorten op hun apparaten willen plaatsen. Zeer veel fabrikanten gebruiken al USB-C, maar een prominente uitzondering daarop is Apple, hoewel dat ook al deels is overgestapt naar deze poort.

Op het gebied van snelladen moet er eveneens geharmoniseerd worden, meent de Commissie. In het voorstel valt te lezen dat alle apparaten die 'laden met meer dan 5 volt, meer dan 3 ampère of meer dan 15 watt' verplicht moeten worden om het USB Power Delivery-protocol te ondersteunen. Andere snellaadprotocollen zijn nog steeds toegestaan, zolang ze de aanwezigheid van USB Power Delivery niet in de weg zitten.

Wat inbegrepen laders betreft wil de EC dat de optie om een apparaat zonder lader te kopen, verplicht aangeboden wordt. Daarnaast moeten producenten verplicht worden om op de verpakking van hun producten aan te geven of een apparaat snelladen ondersteunt en met welke protocollen. Ook moet duidelijk opgegeven worden hoeveel energie een lader bij de consument thuis gaat gebruiken.

De Eurocommissaris sprak bij de persconferentie de verwachting uit dat de wetgeving aan het einde van het jaar door het Europees Parlement heen is, waarna een transitieperiode van twee jaar volgt om fabrikanten genoeg tijd te geven om hun aanbod aan te passen. Daarmee valt dus te verwachten dat deze regels, als ze door het parlement heen komen, rond eind 2023 gaan gelden.

De Europese Commissie motiveert het besluit door te argumenteren dat deze voorschriften grondstoffen en geld besparen, de vorming van e-waste voorkomen en het gemak voor de Europese consument vergroten. De Commissie erkent verder dat de technologie-industrie in de afgelopen tien jaar op vrijwillige basis al 'van 30 naar 3 soorten laders is gegaan', maar meent dat wetgeving nodig is voor de laatste loodjes.

Wat de vraag betreft hoe dan om te gaan met nieuwe, algeheel betere standaarden, zegt de EC:

"Eventuele technologische ontwikkelingen op het gebied van bekabeld opladen kunnen worden weerspiegeld in een tijdige aanpassing van technische vereisten en specifieke normen onder de Radioapparatuurrichtlijn. Dit zou ervoor zorgen dat de gebruikte technologie niet verouderd is."