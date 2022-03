Europese Commissie wil met Chips Act chipproductie in Europa stimuleren

Ursula von der Leyen, president van de Europese Commissie, zegt een European Chips Act te willen presenteren. Met deze Act wil Von der Leyen ervoor zorgen dat er een 'Europees ecosysteem van chips' komt inclusief Europese productie van chips.

Von der Leyen wil een eigen chipecosysteem ontwikkelen omdat we nu volgens de Europese Commissie te afhankelijk zijn van met name Azië. De gevolgen daarvan zouden nu te zien zijn bij de chiptekorten. "Ondanks groeiende vraag moeten fabrieken nu langzamer draaien, omdat er een gebrek is aan halfgeleiders."

Binnen de Chips Act moeten onderzoek, ontwikkeling en testen binnen de Europese Unie aan elkaar gekoppeld worden. Ook moeten Europese en nationale investeringen gecoördineerd worden. Zo wil Von der Leyen ervoor zorgen dat de chipproductie in de Europese Unie op gang komt. Wanneer de Act gepresenteerd moet worden, is niet duidelijk. Het is eveneens onduidelijk om wat voor act het zal gaan; het is dus niet duidelijk of het om bindende wetgeving zal gaan of niet.

Thierry Breton, commissaris voor de interne markt, zegt volgens Tech Crunch dat met de Act voorkomen moet worden dat nationale subsidies voor een gefragmenteerde markt zorgen. Daarom wil de Europese Commissie één Europese halfgeleiderstrategie opzetten. Breton zegt verder dat de Chips Act uit drie elementen zal bestaan. Met het eerste element wordt een onderzoekstrategie opgezet dat werk van het Belgische IMEC, het Franse CEA-LETI en het Duitse Fraunhofer moet combineren.

Met het tweede deel moet er een plan worden opgezet om de chipproductiecapaciteit binnen Europa te kunnen verhogen. De Europese Commissie wil dit bereiken door de chipleveringsketen beter te monitoren om zo de veerkracht van onder meer de ontwikkeling, productie en packaging te kunnen versterken. Uiteindelijk moeten er Europese 'mega-fabs' ontstaan die veel chips van 2nm en kleiner kunnen produceren.

Breton benadrukt dat het plan niet is bedoeld om alles in Europa te gaan doen, maar dat ze de lokale productie meer veerkracht willen geven. "We moeten een strategie ontwikkelen om onze leveringsketens te kunnen diversifiëren om onze huidige over-afhankelijkheid van een enkel land of enkele regio te kunnen verminderen." Daarom wil de Europese Commissie met het derde onderdeel van de Chips Act internationale samenwerking verbeteren.

Het is niet voor het eerst dat Europa de wens uitspreekt om zelf meer chips te ontwikkelen en te produceren. Eerder startte de Europese Commissie nog een alliantie om de productie van 'geavanceerde chips' te kunnen bevorderen. In 2030 moet daarnaast de halfgeleiderproductie verdubbeld zijn tot twintig procent van de wereldwijde productie. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de wens van de Europese Commissie om de Europese chipsector te versterken.