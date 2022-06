Ceo Intel dringt aan op overheidssteun voor Amerikaanse halfgeleiderindustrie

Intel-ceo Intel Pat Gelsinger vraagt de leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om de CHIPS for America Act goed te keuren. Dat deed hij via een opiniestuk op CNN. Via het wetsbesluit zou de Amerikaanse overheid 52 miljard dollar investeren in de chipindustrie.

In het opiniestuk dat op de website van CNN verscheen, stelt de topman van Intel dat federale Amerikaanse overheidssteun voor een gelijk speelveld zou zorgen in vergelijking met de rest van de wereld en dat de wet tientallen miljarden dollars aan private investeringen in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie mogelijk zou maken. De investeringen zouden ook duizenden nieuwe jobs opleveren.

In de VS ging de productie van halfgeleiders volgens de ceo sinds begin de jaren negentig stelselmatig achteruit. "Het Amerikaanse aandeel in de wereldwijde chipproductie bedroeg in 1990 37 procent. In 2020 was dat 12 procent. Europa’s aandeel daalde gedurende die periode van 44 procent tot ongeveer 9 procent", klinkt het.

"Vandaag is het voor vele Amerikaanse bedrijven financieel gezien niet interessant genoeg om in eigen land chips te produceren", gaat Gelsinger verder. "De kosten voor chipfabrikanten om halfgeleiders in de VS te produceren kunnen tot wel 30 procent hoger liggen in vergelijking met productie in Azië." Dat werelddeel vertegenwoordigt volgens Gelsinger momenteel 75 procent van de wereldwijde halfgeleiderproductie.

"Zonder Amerikaanse investeringen om de chipproductie in eigen land competitiever te maken in vergelijking met andere landen, zal de VS geen afdoende toegang meer hebben tot chips waar zowel onze economie als onze nationale defensie op rekent", klinkt het. Federale overheidssteun zal volgens de topman van Intel de huidige chiptekorten in de VS niet wegwerken, maar zal wel een fundamentele rol spelen om ze in de toekomst te vermijden.

De CHIPS for America Act staat voor Creating Helpful Incentives for the Production of Semiconductors. Het wetsbesluit werd al goedgekeurd door de Senaat en moet weldra gestemd worden door de leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Eerder dit jaar richtte grote Amerikaanse chip- en techbedrijven een nieuwe lobbygroep op, genaamd Semiconductors in America Coalition. De 64 leden riepen toen in een open brief het Amerikaanse congres op om de CHIPS for America Act goed te keuren.

Ook in de Europese Unie zijn er plannen om de investeringen in de Europese chipindustrie op te krikken. Ursula von der Leyen, president van de Europese Commissie, zei in september nog dat ze een European Chips Act wil presenteren. Met deze Act wil Von der Leyen ervoor zorgen dat er een 'Europees ecosysteem van chips' komt inclusief Europese productie van chips. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de wens van de Europese Commissie om de Europese chipsector te versterken.