Miljardenfonds moet EU-concurrenten Google, Apple en Facebook steunen

Brussel wil een European Future Fund van 100 miljard euro opzetten om te kunnen investeren in Europese concurrenten van Amerikaanse en Chinese techreuzen als Google, Facebook, Apple en Baidu.

Het bedrag van 100 miljard euro moet via publieke en private financiering komen. Het bedrag is bedoeld om te investeren in Europese 'champions' die de potentie hebben om uit te groeien tot bedrijven van het kaliber Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba en Tencent. Het lijkt niet alleen om techbedrijven te gaan, maar een document dat Politico in handen kreeg noemt die bedrijven wel nadrukkelijk en meldt dat 'Europa niet van die bedrijven heeft'.

Het voorstel is onderdeel van een omvangrijk document van 173 pagina's met daarin een wensenlijst van de Europese Commissie die voorgelegd gaat worden aan de nieuwe voorzitter Ursula von der Leyen. Zij begint 1 november. Het fonds moet tegenwicht bieden aan de opkomst van de genoemde bedrijven die 'dankzij hun niet eerder vertoonde financiële middelen de potentie hebben om de innovatie en de industriële positie van bepaalde sectoren van de Europese industrie weg te vagen', staat in het document.

In het document staan nog veel meer voorstellen. Onder andere staan er regels in die vanaf de tweede helft van 2020 moeten gelden en die sociale netwerken verplichten beter zorg te dragen over wat gebruikers op hun platform publiceren. Daarnaast zijn er voorstellen voor meer transparantie over hoe ze politieke advertenties afhandelen. Ook wil de Europese Commissie Chinese bedrijven buiten kunnen sluiten bij aanbestedingen als straf voor de subsidies die ze krijgen van de Chinese overheid.