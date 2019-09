Huawei steunt plannen voor Europees alternatief voor Android en iOS

Huawei steunt het idee van een 'Europees ecosysteem voor smart devices' en heeft al gesprekken gehad met Europese techbedrijven over het idee. Dat zou Huawei een alternatief op het Amerikaanse Android geven en levert Europa meer digitale soevereiniteit op.

Huawei-topman Eric Xu stelt dat in een interview met het Duitse Handelsblatt. Met welke bedrijven Huawei tot op heden om de tafel is gegaan, laat hij niet los, maar het zijn er al meerdere geweest. Xu denkt dat er eind dit jaar of begin volgend jaar meer bekend zal zijn.

Volgens de topman zou Huawei een Europees ecosysteem voor slimme apparaten al gebruiken als het er al was. Mocht er zo'n systeem komen, dan hoopt Huawei dat er gekeken wordt naar opensource besturingsysstemen als Android en het eigen HarmonyOS. Ook zou het besturingssysteem open moeten staan voor Amerikaanse applicaties als YouTube en Netflix. Dat zou Huawei met een tussenstap de mogelijkheid geven om apparaten te leveren met de populaire Amerikaanse diensten.

Huawei staat samen met een hele hoop verwante bedrijven op de Amerikaanse entity list, wat betekent dat de handel met die bedrijven aan banden gelegd is. Dit betekent bijvoorbeeld dat Huawei de Google-diensten niet mag meeleveren op zijn smartphones, aldus Google zelf. Android zelf mag wel gebruikt worden omdat dat opensource is. De Chinese techgigant verwacht dat ondanks de handelsoorlog tussen de twee landen het omzetverlies mee zal vallen. Ook in het interview met de Duitse krant stipt Xu aan dat het 'volledig zonder Amerikaanse componenten kan produceren'.

Europa probeert zich op meerdere fronten te maken tot een grotere, onafhankelijkere speler in de techwereld. Zo maken partijen zich hard voor een EU-belasting op grote techbedrijven, investeert de Europese Unie in supercomputers om de top 5 binnen te dringen, liggen er plannen om het aanbod van Netflix en Amazon Prime in Europa voor een groter aandeel Europees te maken en is er een miljardenfonds in het leven geroepen om Europese concurrenten van Google, Apple en Facebook te steunen.