Huawei: Mate 30 komt uit zonder Google-apps en -diensten

Huawei gaat de Mate 30-serie telefoons uitbrengen zonder Google-apps en -diensten. De telefoons draaien wel Android en de fabrikant gaat volgens een topman van het bedrijf op zoek naar alternatieven.

Zo kan de Mate 30 een navigatieapp van een derde partij in de firmware hebben, zegt Huawei-topman Wang Chenglu in interview met Ausdroid. Op die manier is het mogelijk om veel van de Google-apps te vervangen, maar er is op Android geen alternatief voor Google Play Services, waar veel apps gebruik van maken om verbinding te maken met Google-api's als locatiediensten. Hoe Huawei dat gaat ondervangen, is onbekend. Huawei kondigt de Mate 30 volgende week donderdag aan.

Een paar weken geleden zei Google al dat het niet mogelijk zou zijn voor Huawei om Google-diensten op de Mate 30 te zetten. De overheid van de VS heeft Amerikaanse bedrijven in mei een handelsverbod met Huawei opgelegd vanwege de verdenking van spionage. Daarvoor is tot november uitstel, maar dat is alleen om lopende zaken af te handelen, niet voor de release van bijvoorbeeld nieuwe smartphones. Het gaat volgens de Japanse zakenkrant Nikkei niet alleen om de Mate 30, maar ook de vouwbare Mate X. Die moet binnen anderhalve maand uitkomen.

Huawei gaat wel dertig bestaande telefoons upgraden naar Emui 10, vermoedelijk op basis van Android 10. De upgrades beginnen met de P30 en P30 Pro in november, waarna in december onder meer de Mate 20-serie en Honor 20-telefoons volgen. De P30 Lite en P20-telefoons krijgen de upgrade in maart volgend jaar, schrijft AndroidPit.