Huawei-ceo: 'bootloader van Mate 30 Pro is ontgrendelbaar'

Huawei levert de Mate 30 Pro met een unlockable bootloader. Dat betekent dat het installeren van een custom recovery en daaropvolgend Google-diensten relatief eenvoudig zal zijn. Huawei-ceo Richard Yu stelt dat het bedrijf consumenten 'meer vrijheid geeft'.

Yu doet de verklaring tegenover Android Authority. Hij treedt helaas niet daadwerkelijk in detail over hoe de bootloader ontgrendeld kan worden: "In het verleden damden we dat in omdat de meer veiligheid wilden garanderen voor onze klanten, maar ditmaal willen we ze meer vrijheid geven om het apparaat naar eigen smaak aan te passen, dus we zijn van plan om dat toe te staan".

Huawei mag geen Google-diensten op zijn smartphones meer leveren omdat de Verenigde Staten in het kader van de handelsoorlog met China een embargo op dat soort zaken heeft opgelegd. Het gebruik van Android zelf is nog wel vrij, aangezien dat opensource-software is.

Het ontgrendelen van de bootloader van een Android-telefoon opent de deuren naar het installeren van een aangepaste recovery, zoals bijvoorbeeld het populaire TWRP . In de recovery-omgeving kunnen gebruikers aanvulling op het os installeren, zoals de ontbrekende Google-diensten. Daarna zal het zijn alsof het hele handelsconflict tussen de twee landen niet eens speelt. Ook is het in een custom recovery mogelijk om het hele os te vervangen met een custom rom.

Het ontgrendelen van een bootloader is bij de ene smartphone makkelijker dan bij de andere. Zoals Yu zegt, het komt de veiligheid van een toestel niet ten goede, maar maakt wel verregaande aanpassingen mogelijk, iets waar Android juist punten mee scoort onder technisch onderlegde gebruikers.

Wie zich hierdoor toch over de streep getrokken voelt om een Mate 30 Pro te kopen, heeft geluk. Huawei heeft bekendgemaakt dat het de twee toestellen later dit jaar op de markt brengt in Nederland en België, wat importeren onnodig maakt. Tweakers heeft ook een preview van het toestel gemaakt.