Huawei introduceert Vision-tv met pop-upcamera en Harmony OS

Huawei heeft tijdens een evenement in München de Vision aangekondigd, een 4ktv met quantumdotpaneel, pop-upcamera en zijn eigen Harmony OS. De televisie moet onder andere dienen als hub voor smarthomes.

De 4k-televisie met quantumdotpaneel van Huawei kan 100 procent van de ntsc-kleurruimte weergegeven. Het toestel komt in schermformaten van 55", 65" en 75" op de markt en alleen deze laatstgenoemde heeft een maximale verversingssnelheid van 120Hz. Het Chinese merk werkt daarnaast aan een 85"-variant, vertelde de topman tijdens het evenement in München waar Huawei de Mate 30 en Mate 30 Pro aankondigde. De tv zou een niet nader genoemde 'krachtige' chip krijgen maar details over chips gaf het bedrijf niet, anders dat er een 'Honghu'-chip aanwezig is voor de beeldkwaliteit.

Bovenop de tv zit een pop-upcamera met onbekende resolutie. Deze dient onder andere voor videobellen, gezichtsherkenning en lichaamsherkenning. Een toepassing voor dit laatste is geïntegreerde fitnesstraining, waarin de sporter zijn bewegingen naast die van de virtuele trainer ziet. Verder zijn acht speakers met een subwoofer geïntegreerd. Gebruikers kunnen eenvoudig bestanden vanaf bijvoorbeeld mobiel op de tv tonen, met onder andere Huawei Share, belooft de fabrikant. Ook moeten externe iot-apparaten zoals die voor smarthomes eenvoudig te bedienen zijn via de tv, waarbij de verbinding via Huawei's HiLink-platform verloopt

De afstandsbediening ondersteunt spraakinvoer en heeft een touchpad. De accessoire kan bluetooth 5.0-verbindingen leggen en met een volle lading zou de remote het drie maanden uithouden. Een prijs voor de Huawei Vision is nog niet bekendgemaakt en ook is niet bekend wanneer de tv verschijnt.