Huawei brengt Mate 30 Pro later dit jaar uit in Nederland en België

Huawei brengt de Mate 30 Pro later dit jaar uit in Nederland en België. Dat zegt de fabrikant op zijn eigen evenement voor de aankondiging van de toestellen in München. Huawei stelt ook de Europese release van zijn vouwbare smartphone Mate X uit.

Huawei zal de Mate 30 uitbrengen met Android, maar zonder diensten van Google. De fabrikant hoopt later een oplossing te vinden bij het uitbrengen van de Mate 30 Pro in Europa, maar hoe dat gaat is momenteel nog niet bekend. De eigen downloadwinkel App Gallery en dienstenpakket Huawei Mobile Services zouden Google-diensten moeten vervangen. Huawei mag geen Google-diensten op de telefoon zetten, omdat Amerikaanse bedrijven niet mogen handelen met Huawei.

Daarnaast maakt Huawei bekend dat het de vouwbare smartphone Mate X uitstelt. De fabrikant presenteerde de Mate X in februari en wilde hem deze zomer uitbrengen. De Chinese maker stelt eerst verbeteringen te willen doorvoeren voordat de telefoon zal uitkomen. Wanneer hij in Europa zal uitkomen, heeft Huawei niet bekendgemaakt. De release in China vindt volgende maand plaats.

Huawei houdt donderdag in de Duitse stad München een evenement voor de aankondiging van nieuwe producten, waaronder de Mate 30-telefoons. De Mate 30 Pro heeft een 6,53"-oledscherm van 14,9x7,3cm en een oppervlak van 109 vierkante centimeter dat zich met 88 graden om de zijkanten heen krult. Het scherm heeft een resolutie van 2400x1176 pixels. Vanwege dat scherm heeft Huawei de volumeknoppen weggehaald en vervangen voor aanraakgevoelige volumeknoppen aan beide kanten van de behuizing. In de inkeping zitten een frontcamera, infraroodsensor voor gezichtsontgrendeling en 'gebarensensor' voor interactie met de telefoon zonder hem aan te raken. Daarmee is het mogelijk te swipen en een screenshot te maken door gebaren in de lucht te maken. Ook heeft Huawei een functie ingebouwd om de schermoriëntatie aan te passen aan de positie van de ogen.

Het toestel heeft een 4500mAh-accu en kan bedraad laden met 40W en draadloos met 27W. De Mate 30 Pro heeft naast de 40-megapixelcamera, die ook in de P30 Pro zit, een tweede 40-megapixelcamera met ultragroothoeklens met een grote 1/1,54"-sensor en f/1.6-lens. De periscopische camera met telelens uit de P30 Pro zit niet op de Mate-telefoons. In plaats daarvan gaat het om een camera met een 80mm-lens in 35mm-equivalentie, goed voor '3x zoom'. Huawei claimt ook dat de telefoon video's kan maken met 7680fps, maar dat lijkt om interpolatie te gaan. Ook liet Huawei 'ultra slow motion' zien met 1920fps.

De Mate 30 Pro komt op een onbekend moment, maar in elk geval later dit jaar, uit in Nederland en België. Over de andere Mate 30-telefoons is niets bekend.

Update, 16:37: Huawei zei donderdagmiddag eerder dat de Mate 30-serie vooralsnog niet uit zou komen in Nederland en België, maar zei na de presentatie dat de Mate 30 Pro later dit jaar zal uitkomen.